判決須接地氣 蘇貞昌感念孫森焱：期待台灣司法繼續前進

前大法官孫森焱日前辭世，行政院長蘇貞昌指當年孫森焱大法官就指出法官的判決必須「接地氣」，令人佩服。（圖取自蘇貞昌臉書）

2022/06/18 10:01

〔記者李欣芳／台北報導〕著名的民法債編大師、前大法官孫森焱在前晚辭世，行政院長蘇貞昌今天表示，1981年9月，孫森焱大法官發表的文章寫道：「假定裁判的結果，違反風土人情，不但不足以杜紛爭，反而可能引發當事人甚至社會大眾，對法治的懷疑，最後走向傷風敗俗的地步」，當年孫大法官就已指出法官的判決必須「接地氣」的看法，令人佩服。期盼有更多法律人承襲孫大法官問學求道的敬業精神，讓台灣司法繼續前進。

蘇貞昌在臉書表示，1981年9月，孫森焱大法官在司法周刊發表「風俗與裁判」一文（也收錄於其所著「民法債編總論」代序）寫道：「假定裁判的結果，違反風土人情，不但不足以杜紛爭，反而可能引發當事人甚至社會大眾，對法治的懷疑，最後走向傷風敗俗的地步」。那是美麗島大審後的隔年，在那個威權時期孫大法官以自身司法實務經驗，就已指出法官的判決必須「接地氣」的看法，振聾啟聵，令人佩服。

請繼續往下閱讀...

蘇貞昌說，他也曾經拜讀孫大法官的權威名著「民法債編總論」，立論精闢，頗為折服；去年11月，他在出席國立台灣文學館升格典禮之際，特別前往台南司法博物館參觀，巧遇孫大法官賢伉儷，就坐在一起促膝聊著孫大法官提供給司法博物館展覽的文物（目前「孫森焱大法官暨黃綠星庭長司法文物特展」仍在台南司法博物館第19特展室展出），天南地北，相談甚歡。當時孫大法官康朗健談，不意驟聞近日已辭世，人生無常，不勝唏噓，也深感不捨。

「司法官的個人修養，會透過裁判，影響到當事人的生活裡層」，蘇貞昌說，孫大法官不僅透過其豐富的實務經驗為人平亭曲直，更藉由其深厚的學術底蘊，諄諄教誨無數學子，培育許多司法人員在定紛止爭的過程中實現公平正義。

蘇貞昌說，他要特別感念孫大法官一生對司法與法學的無私奉獻，也期盼有更多的法律人能夠承襲孫大法官問學求道的敬業精神，讓台灣的司法繼續前進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法