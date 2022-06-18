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    前大法官孫森焱逝世 7/12二殯舉辦告別式、不辦公祭婉謝花籃

    前大法官孫森焱已於16日逝世，享壽88歲。（記者吳政峰翻攝自憲法法庭網站）

    前大法官孫森焱已於16日逝世，享壽88歲。（記者吳政峰翻攝自憲法法庭網站）

    2022/06/18 13:35

    〔記者吳政峰／台北報導〕前大法官孫森焱是我國著名的民法債編大師，法律見解貼近社會，被譽為｢最接地氣的大法官」，無奈4月初跌倒送醫，住院時感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），器官衰竭，16日逝世，享壽88歲。3位兒女18日發表聲明，將於7月12日在台北市立第二殯儀館舉辦告別式，不辦公祭，婉謝花籃與禮金。

    孫森焱的兒子孫迺翔（義守大學電機工程系教授）、女兒孫迺翎、孫迺翊（台大法律系教授）16日發表聯合聲明，證實父親孫森焱4月初跌倒，頭部受傷，住院復健期間感染武漢肺炎，雖然已經打滿三劑疫苗，戰勝病毒，但器官歷經折磨、每況愈下，仍於16日辭世。

    三人緬懷地說，父親非常有防疫意識，去年就上網預約施打疫苗，對於追上數位時代大表得意，16日放下身體負擔後，現在大概重拾促狹愛說笑的本性，悠哉地滑手機科科笑著吧？

    三人表示，父親的告別式將於7月12上午7時至9時，於第二殯儀館至真三廳舉行，他們尊重爸爸和媽媽的想法，不辦公祭，不發訃聞，婉謝花籃禮金。並說「靈堂設於台北市民權東路二段178號1樓佛苑會館，開放時間10:00am-8:00pm，大家可以來跟爸爸說話聊天，安慰他疫情間家人朋友無法到醫院探視的辛苦。考量私人會館場地有限，也請大家不要送花過來，這份心意他們都收到，深深感念在心。」

    三人說，6月20日到6月26日這一週，孫迺翊會在20日（一）下午、21日（二）上午、24日（五）下午、25日（六）上午於靈堂守候，其餘時段家人與親族視情形到場，次週時段將再另行告知大家。

    孫森焱曾任檢察官與法官，1994年出任我國第六屆大法官，2003年任滿退職。他曾在1981年9月發表一篇文章，內文寫道：「假定裁判的結果，違反風土人情，不但不足以杜紛爭，反而可能引發當事人甚至社會大眾，對法治的懷疑，最後走向傷風敗俗的地步」，被認為非常「接地氣」，而他退職後，也經常針砭法律時事，見解貼近民情，獲得不少好評。

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