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    「債編大師」前大法官孫森焱逝世 享壽88歲

    前大法官孫森焱傳已於16日過世，享壽88歲。（記者吳政峰翻攝自憲法法庭網站）

    前大法官孫森焱傳已於16日過世，享壽88歲。（記者吳政峰翻攝自憲法法庭網站）

    2022/06/17 17:35

    〔記者吳政峰／台北報導〕第六屆大法官孫森焱是我國著名的民法債編大師，其著作「民法債編總論」盛行程度，幾乎每位法律系學生的書架上都會有一本，他2003年從大法官一職任滿退職後，仍不時發表評論，近年來也搭上社群平台列車，在個人臉書上抒發意見，文字中肯，深受不少人愛戴，惟今日突然傳出他已於16日過世，享壽88歲。

    通訊軟體17日流傳一則前檢察官王啟光所發的訊息，表示其表哥孫森焱於16日晚間10時14分逝世，他代替家屬預告不辦公祭，家祭則預定於7月12日上午7到9點舉辦。由於孫森焱平時身體健康，法界收到該訊息均感錯愕，多方求證後確認訊息為真，均感不捨。

    孫森焱最近一篇臉書發文是在4月1日，評論「憲法法庭111年憲判字第3號判決」，也就是律師可以基於被告利益而提起抗告，發文時間是凌晨3點，自嘲「本人因爲白天昏睡，夜間腦筋活潑所致。也是四十幾年來養成的「職業病」。他思路清晰、還算硬朗，沒想到17日突然傳出他已逝世的消息，令人意外。

    孫森焱於日治時期的1933年出生，精通日語，台大法律系畢業，司法官訓練所（現為司法官學院）4期結業，曾任檢察官與法官，1994年獲得當時的總統李登輝提名出任第六屆大法官，2003年任滿退職。

    孫森焱不只在實務界服務，也在東吳大學兼課，其著作「民法債編總論」堪比我國的債編聖經，法律系學生幾乎人手一本，而他也曾參與修正民法與民事訴訟法。其妻黃綠星曾任最高行政法院庭長；女兒孫迺翊為台大法律系教授；兒子孫迺翔則是義守大學電機系教授。

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