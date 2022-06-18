舞白獅挑釁警分局長 檢警續追三環幫惡行逮12幫眾

警方說，蕭男聞風雖然先逃逸避鋒頭，但依舊在汽車旅館中被掃黑落網。（圖由警方提供）

2022/06/18 11:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東警分局今天宣布在新竹地檢署檢察官葉子誠指揮下，掃蕩境內黑幫，總共逮捕三環幫眾蕭姓、巫姓以及外圍份子等共12人，以涉嫌組織犯罪為由移送法辦！警方直言，這波掃蕩的「線頭」源自去年9月竹東分局新、舊任分局長交接的舞白獅事件，直接涉案者然已經定罪，但是警方持續追查幕後藏鏡人，發現三環幫眾蕭男和巫男隱身其中錄影且po網引起群眾譁然和不安，所以深入蒐證，啟動這波掃黑行動！

檢警調查發現，年僅20幾歲的蕭男和巫男都是三環幫的成員，平時在地方上猶如惡霸，動輒不爽就撂人「團毆」被害者，近2年氣燄尤其高張，特別是蕭男手段更是粗暴。

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2021年9月間，有心人士趁竹東分局前任分局長江建忠交接離開之際，用白獅等喪事陣頭在竹東分局前方繞行、挑釁，引起社會一片譁然。相關涉案人都已經法院判決有罪定讞，但是警方當時追查發現，現場有多名三環幫成員圍觀錄影，其中蕭、巫2人就在其中。

竹東警分局跟新竹縣警局刑警大隊共組專案小組，在檢察官葉子誠指揮下持續追查，歷經長達8個多月的調查，檢警掌握蕭男、巫男涉嫌夥同另外10幾名男子，多次犯下妨害秩序、暴力討債等案件。

新竹縣警方日前啟動掃黑行動，兵分多路拘提逮捕舞獅案同夥蕭、巫2人以及另外10名幫派外圍份子，全案訊後依違反組織犯罪條例等罪移送新竹地檢署偵辦，蕭男因惡行重大被聲押獲准，巫男被檢方裁定10萬元交保。

23歲蕭男（右）被控是三環幫眾，且在舞白獅案中涉嫌錄影、上傳網路引起社會不安。（圖由警方提供）

警方說，蕭男聞風雖然先逃逸避鋒頭，但依舊在汽車旅館中被掃黑落網。（圖由警方提供）

竹東警分局日前掃黑，一舉逮捕12名當第三環幫眾及其外圍份子。（圖由警方提供）

竹東警分局日前掃黑，一舉逮捕12名當第三環幫眾及其外圍份子。（圖由警方提供）

竹東警分局日前掃黑，一舉逮捕12名當第三環幫眾及其外圍份子。（圖由警方提供）

竹東警分局日前掃黑，一舉逮捕12名當第三環幫眾及其外圍份子。（圖由警方提供）

被控也是三環幫眾的巫男（右2）也出現在去年9月舞獅案的現場且涉嫌錄影、上傳影片到網路引發社會譁然。（圖由警方提供）

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