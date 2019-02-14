乾爹乾兒子一起犯案 三環幫魚肉地方「不給錢就潑餿水」

2019-02-14 13:52

〔記者王冠仁／台北報導〕新竹三環幫72歲賴姓創幫老大，近年來以「竹東企業」為耳目，表面上經營正派生意，實際上卻對新竹地區八大行業、地方商家收取保護費；若遇不從者，小弟就會到商家店面潑餿水、砸店方式恐嚇就範，不法所得粗估超過8百萬。

警方調查，72歲賴姓男子在1970年時，原本只是新竹縣竹東鎮地方上的一個小角頭，但他發起創立「三環幫」，廣收幫眾壯大勢力，並以暴力討債、恐嚇取財等方式進一步發展；三環幫還曾與太陽會成員爆發血光衝突，引起警方嚴密監控、掃蕩，近年來才略為沉寂。

賴的鄧姓乾兒子在2017年11月，就曾向新竹地區餐廳、釣魚池及「觀光夜市」攤販收取保護費而被警方掃蕩。但鄧不知悔改，賴男近年來也看上新竹地區有不少「傳播妹」，認為利潤豐厚，因此頻頻針對各大經紀公司索取保護費。

賴除了看上經紀公司外，地方上的夾娃娃機店、檳榔攤等也是他強索保護費的對象；若店家不願支付每月數萬元保護費，三環幫小弟就會持棍棒砸店，或拿餿水到店面潑撒，逼迫店家就範。

警方長期蒐證，昨兵分多路逮捕賴等7人，並查扣犯案用鐵棒、鋁棒及進口車輛等證物，警方最後將賴等人依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌送辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/