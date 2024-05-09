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慘！拿榔頭搶檳榔西施1000元 南投男重判7年2月

南投縣郭姓男子缺錢把腦筋動到檳榔攤，假意要買檳榔，趁檳榔西施包裝時，拿榔頭恐嚇對方交錢。此為示意圖，與本新聞無關。（資料照）

南投縣郭姓男子缺錢把腦筋動到檳榔攤，假意要買檳榔，趁檳榔西施包裝時，拿榔頭恐嚇對方交錢。此為示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/05/09 21:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣郭姓男子因缺錢腦筋動到檳榔攤，先偷機車代步，再穿上雨衣戴安全帽，假意要買檳榔，隨即進入檳榔攤內，用榔頭敲打檳榔西施的平板和手機，並恐嚇對方要給他2000元，見對方不為所動，即動手拿走抽屜內的1000元，被南投地院以攜帶兇器強盜罪名判刑7年2月。

郭姓男子是在去年11月下旬晚間快10點，先在南投縣埔里鎮街上見1部機車上插著鑰匙，就把該部機車騎走，穿戴上藍色雨衣和黑色安全帽，一路騎到4、5公里外的一家檳榔攤。

當時該檳榔攤只有1名檳榔西施在顧攤，他假意要買榔榔，檳榔西施準備包裝檳榔時，郭男順勢拿著榔頭走進檳榔攤內，大聲恐嚇：「你撞到我兒子的機車要賠2000元！錢快拿出來！」。

檳榔西施回應：「你亂講！我哪有跟你兒子發生車禍？」，郭男一聽馬上用榔頭敲擊檳榔西施放在桌上的手機和平板，接著打開抽屜拿走當晚營業所得1000元，離開前以榔頭砸壞攤外的監視器。

郭男搶走1000元後，半路上把榔頭丟棄，接著把機車騎到埔里國中圍牆外，將機車、雨衣和安全帽棄置在現場，再步行離開。

檳榔攤被搶千元後即報警，警方調閱路口監視器查出郭男涉嫌，郭男見證據充分也坦承先偷機車再去搶檳榔攤的1000元。

南投地院近日審結該案，法官審酌郭男正值壯年卻不想用正當方法賺錢，先竊機車又帶兇器強取金錢，因其坦承犯行，因此以攜帶兇器強盜罪名判刑7年2月；另再以偷竊盜罪名，判處有期徒刑3個月。

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