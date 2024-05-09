北捷警小隊長驚爆性侵女兒 10萬交保

捷運警察小隊長被女兒指控性侵，士檢今偵訊完後命小隊長10萬元交保。性侵示意圖。（資料照）

2024/05/09 21:31

〔記者溫于德／台北報導〕北部一名女兒先前在友人陪同下，前往台北市婦幼警察隊報案，指控擔任捷運警察隊代理分隊長的小隊長父親對她性侵。案經士林地檢署今偵訊後，依妨害自主罪命小隊長10萬元交保（對父親聲押禁見）。

據了解，這名小隊長早年在台北市警保安警察大隊任職，多年前轉調至北市捷運警察隊，在捷警隊服務超過10年，從去年7月起，代理捷警隊某分隊的分隊長。

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據悉，小隊長過往應酬飲宴，常於喝完酒後回家，對自己當時未成年的女兒毛手毛腳，甚至曾藉酒意性侵。女兒成年後，逐漸了解相關法律，近來才在朋友的陪同下前往婦幼隊報案，說出自己未成年時被父親性侵的遭遇。

市警局昨強調，該名小隊長所涉妨害性自主案件，已報請士檢指揮偵辦，因時隔已久，案情有待釐清，已先將該員調整為非主管職務，並報請停職，靜候司法調查。對於外傳該名小隊長案發後即申請退休，市警局表示，在案件調查釐清前，不會讓該名小隊長辦理退休。

捷警隊同仁則說，小隊長雖然身處專業單位，但交友廣闊，與一些民代交情深厚，平日工作表現平平，據聞在外發生不少糾紛，還與人有訴訟，也曾和同事發生不快，遭同事檢舉；同事普遍對其評價不高。

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