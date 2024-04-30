北市狼父警又涉性騷女警記過2次 追究當時捷警隊長連帶責任

台北市警局。（資料照）

2024/04/30 17:05

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市捷運警察隊一名小隊長日前被爆料疑似性侵自己的女兒，引起警界譁然。不過，隨後又有人爆料，該名小隊長還曾傳訊息給女警、找女警吃飯、要求同仁排班時把他跟女警排在一起等方式騷擾女警。對此，北市警今天表示，針對這些情節，會將該名小隊長記過2次，另針對時任捷警隊長追究責任、記申誡2次。

日前這名小隊長被爆料，涉嫌酒後回家藉著酒意性侵自己當時未成年的女兒，他女兒成年了解相關法律，近來在朋友陪同下到婦幼隊報案。

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此外，又有媒體接獲爆料，該小隊長曾專找剛調來捷運隊的女警吃飯，還曾傳「你是我在單位裡最疼的人」、「最喜歡妳、最照顧妳」等訊息騷擾女警，甚至還要同仁將他與女警排班排一起，行徑相當誇張。不過，由於他疑因與某民代熟識，「背後有靠山」，讓被害女警敢怒不敢言，女警最後選擇離開捷運隊。

台北市警局今天表示，該小隊長涉嫌性侵自己女兒一案，北市警已第一時間報請地檢署指揮及移送法辦，也隨即將他調整為非主管職務，後續考量他涉案情節重大，已報請停職，也絕不准許他提早退休。

此外，北市警也針對其涉嫌性騷女警一事追查，他在2015年涉嫌騷擾2名女警，當時被害女警向上反映，雖然有簽辦紀錄，但調查程序未臻完備。經重啟調查、檢視當時相關卷資，北市警認定他言行失檢屬實，今天再將他記過2次，同時針對時任捷警隊長追究責任、記申誡2次。

北市警強調，後續會持續要求各主官、幹部應破除情面，針對員警平時言行及一般風評落實相關考核作為，如發現考核不落實或知情不報等情事，將依規定從嚴追究行政責任，並持續檢討精進。

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