北市捷警疑性侵女兒案延燒 林延鳳揪疑點：屢涉性騷卻快速升官

台北市議會進行警政衛生部門質詢。（翻攝自台北市議會直播）

2024/04/30 17:04

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市捷運警察隊日前爆出一名小隊長涉嫌性侵自己女兒，北市警局已宣布將他停職並報請士林地檢署偵辦。市議員林延鳳今（30）日更揭露該名小隊長過往考績曾獲差評，甚至有性騷女隊員的紀錄，卻能快速升官，她具體要求警察局提檢討報告，由政風處介入，確保「除惡務盡」。

林延鳳表示，經查證後發現，該小隊長自2011年從北市保大第二中隊調至捷警，隔年身兼小隊長，後年再兼副分隊長，3年來考評皆為「適任現職」；但2015年出現「B等」差評，由所在三分隊調一分隊並「免兼副分隊長」，與日前媒體揭露其對女警騷擾，包含暗中私下設宴只邀請女警吃飯、經常傳訊息騷擾女警等事件就是在當年發生，但卻在考績評語中隻字未提。

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林延鳳提到，更巧的是，媒體也爆料被害女警曾向機關主管檢舉該副主管性騷擾情事，並檢附職務報告及LINE對話等相關事證，傳言指向疑有「有力人士」介入而不了了之，最終反而是女警請調離開該單位。她質疑，捷警疑似性騷吃案就將其調往一分隊，「難道一分隊女警沒有被騷擾風險嗎？」

林延鳳再指出，2016年捷警就像「什麼事都沒發生似地」再將該小隊長指派兼任副分隊長；2022年，他被匿名檢舉「值日期間外出不當飲宴」，憤而對檢舉人提告誹謗，事後似因無事證而使該檢舉人被起訴，但由於素行實在太差，被隊長評為「多次遭逆控違反紀律，領導統御上有精進之處」，並獲得了更低的「C等」差評；2023年其也被長官評為「強勢，性格尚待改變」，但卻反而能「再上一層樓」身兼分隊長一職。

針對該小隊長爆出性騷女兒，林延鳳也批評，2024年4月16日女兒報警指控其父，「拖三天」到19日才免兼分隊長；「再拖三天」到22日才連小隊長都拔；再到25日深夜新聞曝光後才予停職，且對外宣稱不讓其退休，她質疑，這段期間北市警察局為何不主動對外說明？

林延鳳強調，此事關乎警察「人事升遷公平性」、「性騷吃案」等政風問題，警察局應提檢討報告，並由政風處介入調查，確保「除惡務盡」。

北市警察局長張榮興表示，這名同仁對家人的傷害年代久遠，案情目前還不明確，但他認為事情嚴重，接獲報案後即呈報檢察官偵辦，警察局一定採取最嚴謹的態度面對；此外，該同仁過往涉嫌性騷案件有簽辦，但調查不夠完整，他現在依初步調查記當事人兩支大過，調查不周的相關人員也要再作懲處，會再重啟調查。

張榮興強調，考核結果若是同仁疏失會再精進，若是同仁知情不報必重懲，這是警察局的立場。

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