逼前妻愛愛抵債 錄6段不雅影片 68萬換免囚

情境圖。（資料照）

2022/06/17 06:49

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿嘉（化名）在汽車旅館要脅前妻「愛愛」抵債，過程中還拍錄6段不雅影片，被地院依兩罪重判4年10月、1年，案經上訴高雄高分院，法官審酌他賠償68萬元，前妻並替他求情，改判1年10月和7月，併執行刑2年，緩刑5年免囚。

判決書指出，被告阿嘉與妻子小琳（化名）於2020年2月底離婚。由於小琳躲避聯繫，他乃於6月8日以討債為由，委請共同友人許女約小琳到大寮區裕民街某工業區見面，許女並依照阿嘉事前要求，藉故借取小琳手機並騎她機車暫離，還把手機和鑰匙交給開車抵達的阿嘉。

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阿嘉提議以性行為抵債被拒，竟涉嫌強推小琳上汽車後座並鎖門，載往鳳山1家汽車旅館，途中並以：「我有你的不雅影片，不跟我去開房間，我就把影片外流」、「你敢出聲音就掐死你」等語恫嚇她。

抵達後，阿嘉霸王硬上弓，過程中還強行拍攝裸照，並攝錄「嘿咻」、口交影片共6段。事後小琳取回手機及機車鑰匙，趁他不注意之際，向男友傳送LINE訊息求救，阿嘉始讓她回家。

高雄地院認為阿嘉觸犯兩罪，重判4年10月、1年，他不服上訴，高雄高分院審酌被告認罪並賠償68萬元，及小琳要求判緩刑，以便能夠照顧小孩，乃從輕量處徒刑1年10月和7月，應執行徒刑2年，並禁止對小琳騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為，宣告緩刑5年，可上訴。

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