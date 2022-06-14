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    公車淫男6度性騷擾被抓... 這次「掀裙性侵」10多分鐘 女驚叫求救

    男子彭俊傑有多次性犯罪紀錄，都獲輕判，去年2月搭公車再伸狼爪。示意圖。（資料照）

    男子彭俊傑有多次性犯罪紀錄，都獲輕判，去年2月搭公車再伸狼爪。示意圖。（資料照）

    2022/06/14 12:09

    〔記者楊國文／台北報導〕50多歲男子彭俊傑有多次性犯罪紀錄，都獲輕判。彭去年2月深夜搭公車時，看見後方靠窗座位年輕女子閉眼休息，竟心生淫念，用外套掩護，伸手撫摸女子大腿，再掀起她的裙子以手指性侵，被害人驚醒後，奮力反抗，彭不但不罷手，反而更大膽地拉她的手觸碰其下體，女子忍不住大叫「非禮」求救，前後受辱10多分鐘，司機馬上將公車就近開往派出所報案，高等法院今依強制性交罪判彭3年10月徒刑，可上訴。

    彭俊傑2012年即因性騷擾案件，分別被台北地院判刑3月、新北地院各判5月、6月，應執行10月徒刑，2017年時又在公車性騷擾女乘客，被判刑6月徒刑確定，獲易科罰金執行完畢。

    但彭獲輕判後，2018年又在公車上性騷擾女乘客被判刑6月徒刑確定，於2020年5月18日執行徒刑完畢出監後，彭立即於2020年8月在公車上犯下性騷擾案，但這次與被害人和解，獲對方撤回告訴。

    沒想到彭無反省之意，檢方指控，2021年3月21日晚上9時許，彭在台北市萬華區西門町附近搭乘公車，當時車上人少，彭上車後看見年輕女子在右後側閉眼休息，心生輕薄之心，刻意走向獨自坐在窗邊的被害人身邊坐下，利用外套做為掩飾，再用手撫摸對方的右大腿，再以手掀起她的長裙，將手指伸入她私處。

    被害女子驚醒，推開彭搖頭表示拒絕，不過，彭還是繼續指侵女子私處，並強拉她的手碰觸他的下體，女子忍不住大叫「不要」、「非禮」，彭才停手，犯案過程長達10多分鐘；彭後來想下車逃逸，但被江姓公車司機載往新北市警新店分局安康派出所報案。彭男也被警方以現行犯身分逮捕，並遭檢察官聲押獲准。

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