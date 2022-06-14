首次見面就伸狼爪！ 惡父性侵兒子女性友人 判賠150萬

第一次見面就性侵害兒子的朋友，盧男父親判賠150萬6700元，刑事則判刑3年6月。示意圖。（資料照）

2022/06/14 15:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲年輕女子小芳，是台中市盧男的朋友，她受邀到盧男父子位於中市的農舍喝酒，不料，盧男的父親卻以幫忙抹藥為由，性侵小芳得逞，雙方和解不成，刑事部分，法官認為他第一次與兒子的朋友小芳見面，就下手性侵，依強制性交罪判刑3年6月，民事部分，小芳提出150萬元精神慰撫金，6700元醫藥費，盧父沒有異議，法院判決應如數賠償150萬6700元。

判決書指出，盧男於去年9月12日，邀請小芳（化名）到農舍喝酒，當天晚間盧男開車載小芳，以及自己的女友抵達，至深夜10時許，盧男其及女友外出購物，小芳在農舍外面草皮，跟男朋友講完電話，進入農舍內，腿部已被蚊蟲叮咬，盧男的父親（以下稱盧父）見小芳正在塗藥，他主動說，可以幫小芳抹藥。

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到了翌日凌晨0時許，盧男與女友返回農舍，盧父說，在客廳擦藥不好看，要換地方擦藥，帶小芳進入房間，小芳當時不以為意，沒懷疑自己朋友的父親，遂跟著進入房間，並坐在沙發擦藥，卻被盧父抱到床上，強制性侵害得逞後，盧父逕自離去，獨留事後小芳在房間內哭泣，盧男的女友還進入房內，安慰哭泣不止的小芳。

刑事部分，盧父宣稱自己當時醉酒，已籌措30萬元想賠給小芳，但雙方沒有達成民事和解，台中地院、台中高分院都認為，他第一次與小芳見面，卻犯下強制性交之犯行，嚴重侵害小芳之性自主權，對小芳已造成難以抹滅之身心創傷，據此判決3年6月徒刑。

民事部分，小芳求償150萬元精神慰撫金，以及6700元的醫藥費用，盧父於言詞辯論庭中說，他同意請求，卻又沒有在最後言詞辯論期日到場，台中地院逕為一造辯論而為判決，判決盧父應如數賠償150萬6700元，可上訴。

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