女友人借用廁所 屋主把持不住硬上判關3年半

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2022/06/13 11:35

〔記者吳昇儒／基隆報導〕去年4月6日晚間9時許，基隆施姓男子的女性友人阿珍（化名）到家中聊天，因當日屋外下起傾盆大雨，阿珍身上多處淋濕，向施男借用廁所整理衣物。施男卻起色心，進到廁所內強行性侵阿珍得逞。基隆地院近日審結，認定施男觸犯強制性交罪，判處他有期徒刑3年6月。

據悉，20多歲施姓男子透過網路結識年近40歲的阿珍，兩人相談甚歡，但因阿珍已婚，兩人並無進一步交往。

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案發當日，阿珍碰巧路過施男住所，便想到他家坐坐聊天，適逢大雨，阿珍便借用廁所整理一下服裝儀容，未料施男竟起色心，進到廁所內性侵阿珍。

施男進到廁所後，用手掐住阿珍脖子，將她的衣服往上拉，脫去其褲子，先用嘴咬阿珍胸部後，在用手指及性器官插入對方陰道強制性交得逞。

警方獲報後，約談施男到案說明，被告則否認犯行，表示雙方是你情我願，並未強迫對方，但被害女子指證歷歷，警詢後則依涉犯妨害性自主罪，將施男移送法辦。檢察官偵訊後，依強制性交罪將施男起訴。

法官認為，施男為了一己私慾，未能尊重他人性自主權，造成被害女子身心創傷，雖於審理時改口承認犯行，並表示已與被害女子達成和解，但卻未依約定給付和解金，考量其經濟狀況、教育程度等一切情狀後，判處有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

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