墓園染指小28歲女同事 老色鬼將入監服刑

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2022/06/13 06:47

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿榮（化名）涉嫌在墓園管理室等處，涉嫌接連猥褻、指侵小他28歲女同事，被高雄高分院依妨害性自主等罪判刑2年，他不服上訴被駁回定讞，即將入監服刑。

判決書指出，2019年12月5日下午4點多，被告阿榮在屏東縣某處烏龜園內做事，他竟趁同事小茹（化名）不注意之際，涉嫌上前強行擁抱，並隔著衣服撫摸其胸部，強制猥褻得逞。

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隔天上午10點多，阿榮竟食髓知味，又在墓園管理室涉嫌強行擁抱小茹，甚至將她推倒在地，用手觸摸其胸部。隔年8月4日上午9點30分至11點多，2人在雞舍工作，阿榮又對小茹毛手毛腳，還將她推向牆壁，親吻及用手碰觸其胸部，甚至指侵得逞。

被告阿榮應訊指稱，撫摸小茹胸部、下體等行為，均經過她同意，否認犯行。

屏東地院審結後，依強制猥褻、妨害性自主罪等3罪論處，併執行刑2年6月，他不服上訴高雄高院。

2審合議庭法官調查，小茹首次被猥褻後，曾在同事陪同下告誡阿榮，不料他卻未理會，反而變本加厲，加上小茹被侵犯後，曾向同事哭訴，因而不採信阿榮說法，並審酌他第2次猥褻是自己供出，應該算是自首，因此改判2年徒刑。

阿榮不服上訴，被最高法院駁回，高雄高分院己接獲判決書，檢方並將傳喚他入監服刑。

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