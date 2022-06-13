人妻出軌想結束 男同事不滿竟騙她到防火巷、廁所2度性侵

杜姓男子不滿人妻女友欲分手，涉強制猥褻與性侵女方，台南地院合併判他四年四月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/06/13 10:01

〔記者王俊忠／台南報導〕在某公司任職的1名人妻，起初隱瞞已婚身分，答應公司1位杜姓男同事告白及交往，不久人妻就覺得不能再錯下去、要結束與杜男不當關係。杜竟一連兩天在公司外防火巷與1樓廁所強吻女方胸部及手指性侵下體，人妻悍拒男同事要脅、同時向丈夫坦認錯誤及對杜男提告。台南地院依強制猥褻、性侵兩罪合併判杜男4年4月徒刑。

這名人妻是在南部1家公司任職，2020年11月初與杜姓男同事結識，從11月中開始交往，但不久，人妻就覺得這種婚外情關係不妥、不能再錯下去，跟杜男表明不願再交往下去。但杜男卻不願意放棄。

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同年12月3日中午，杜男以通訊軟體聯絡人妻、要女方講清楚為由，要求女方到公司1樓外面的防火巷談話，過程中，杜男把女方拉到他腿上坐，撫摸女方胸部、還掀開上衣親吻胸部，並隔著褲子摸女方下體。人妻拒絕說不要再這樣、要回辦公室，杜男仍然執意猥褻。

隔天（4日）上午8點多，杜男再聯絡人妻到公司1樓，女方拒絕前往，稍後兩人在公司1樓巧遇，杜男於1樓茶水間強抱女方、再把女方拉進廁所，女方雖回稱「不要、不要這樣子」，杜男仍在廁所內撫摸女方胸部，兩度把手伸進女方褲內指侵下體，並吻女方嘴巴，直到廁所外有聲音，杜男才罷手離去。

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