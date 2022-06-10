女見「肉肉黑黑眼鏡男」覺得噁心 驚爆10年前遭亂倫堂哥性侵

堂哥對小茹伸出魔爪。（示意圖，記者吳政峰攝）

2022/06/10 23:10

〔記者吳政峰／台北報導〕2009年間，當年就讀國三的少女小茹（化名）到堂哥家過年，沒想到就寢後突然感到有人在親她嘴巴、胸部，轉身一看竟是肉肉黑黑帶著眼鏡的堂哥，她嚇到蜷曲，未料，堂哥竟然脫下其褲性侵，直到她痛哭才罷手。此後，小茹只要看到堂哥那類型的男生，就覺得噁心，到了2019，她鼓起勇氣報案，高等法院日前依妨害性自主罪判堂哥4年刑。

堂哥的爸爸是小茹的三伯父，與小茹父親感情甚篤，兩家經常於年節往來，2009年1月25日農曆除夕，當晚圍爐聚餐後，小茹一家人留宿於三伯父住處，所有小孩子一起睡在和室內，沒想到睡到一半，小茹突然驚覺有人在摸她。

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小茹睜開眼睛，赫見當年就讀大二的堂哥正在摸她的胸部並親嘴，馬上嚇醒，未經世事的她不知如何求救，只好緊閉嘴巴表示拒絕。沒想到堂哥得寸進尺，竟掀起她的上衣，撫摸、親吻胸部。小茹以翻身並蜷曲的方式拒絕，並夾緊雙腿之，但堂哥仍強脫其褲子及內褲，以手指插入其下體抽動。

受辱的小茹當場痛哭，堂哥見狀，竟問「妳會痛喔?」見小茹止不住淚水，他甚至用手摀住她的嘴巴，避免家人聽到，接著才幫她穿起褲子。

小茹知道父親與三伯父交好，擔心一說出來會影響兩家人關係，也害怕家人不會站在她這邊，決定把這件事情埋在心裡，惟從此之後，她只要看到外觀跟堂哥雷同的黑黑胖胖眼鏡男，就會不自覺感到噁心，即使交了男友，只要一進入親密階段，她的腦海裡就會浮現當年遭到性侵的感覺與回憶，進而產生排斥感。

過了10年，小茹的傷口未結痂，反而不時滲血，為了治癒心理創傷，她決定站出來提告。堂哥到案承認有毛手毛腳，但辯稱是雙方合意，絕非強制性交，還指稱小茹經常跳到他的身上說「哥哥抱抱、揹揹」。

雖然堂哥的律師主張堂哥與小茹是青梅竹馬、對於感情懵懂未知而發生本案，要求輕判，但高院指出，堂哥違反小茹意願，用手指侵入其陰道強制性交行為，侵害性自主決定權，此與年輕男女因熱戀而在兩廂情願下發生性行為的狀況，全然不同，不能任意比擬。

高院認為，原審判堂哥4年徒刑，符合法則、論理法則、比例原則，亦無濫用權限的違法情事，日前評議後維持4年刑，可上訴。

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