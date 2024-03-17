號稱毒品界「權志龍」 狂粉服替代役賣大麻就逮遭訴

王男房間貼滿韓星權志龍的海報。（警方提供）

2024/03/17 23:37

〔記者許國楨／台中報導〕台北市政府月初驚傳女科員販毒案，桃園市也有一名在公所服替代役的王姓役男，因呼麻花費遽增，入不敷出下開始網路賣大麻，因是韓星G-DRAGON（權志龍）瘋狂粉絲，不僅房間內貼滿權的照片，連交友及通訊軟體大頭照都放其照片，號稱毒品界「權志龍」，去年底被中市警方循線逮捕後，檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵二隊長洪緯儒指出，該隊日前偵辦一起毒品案向上溯源，發現24歲王姓男子涉販毒重嫌，立即成立專案小組並報請台中檢方指揮偵辦，經查，該名王姓藥頭住在桃園市，當時正在某區公所擔服替代役，因先前被朋友引誘施用大麻煙油後染上毒癮，花費日益增加。

請繼續往下閱讀...

由於替代役薪水無法應付購毒需求，於是開始兼賣大麻煙油並透過交友軟體尋找客戶，只要是台中以北都會親自外送到府，服務到家，因此頗受好評，客戶眾多，且因王男為韓星G-DRAGON瘋狂粉絲，不僅在家中房間內貼滿權志龍照片，甚至連交友及通訊軟體的大頭照都放權的照片，還號稱毒品界「權志龍」。

經蒐證完備後，警方去年底持搜索票前往王男租住處搜索查緝時，發現房裡貼滿韓海報，雖然壓根與韓長得並不像，但不法所得除用來買毒品，其餘幾乎都用來買權的周邊產品，警方當場查扣大麻膏1罐（毛重240克）、大麻煙彈7個（毛重346克）、大麻油1罐（毛重41克），總毛重計647克及行動電話1支等贓證物。

全案警訊後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方偵結後認犯罪事證明確，近日依法提起公訴在案；市刑大呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法，警方為遏止毒品危害，將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方當場逮捕王男（右一）。（警方提供）

警方查扣的大麻毒品。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法