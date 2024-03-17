疑偷剪1萬1千伏特高壓電纜 竹縣湖口男遭電擊燒成焦屍

新竹縣湖口鄉今晚傳出一名49歲劉姓男子疑似遭電擊，消防人員到場發現劉男身體焦黑，明顯死亡。（竹縣消防局提供）

2024/03/17 22:30

首次上稿 21:30

更新時間 22:30（補充案情）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉今（17日）晚傳出有民眾疑似遭電擊死亡，消防人員到場時，現場有1萬1千伏特高壓電尚未斷電且有明火，台電人員斷電後，消防員撲滅火勢，但該名49歲劉姓男子身體焦黑，明顯死亡；因現場留有鉗子等剪斷電線的工具，警方不排除劉男有可能因偷剪電纜線不慎而發生意外，檢警預計明日相驗釐清死因。

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台電公司新竹區處表示，今晚近7點接獲新竹縣消防局通知，湖口鄉勝利路郊外電桿附近，有民眾遭感電死亡，該處立即派員前往現場配合消防人員進行電源隔離工作，現場仍有低壓1戶菜園噴霧用電仍停電中。有關感電死亡原因，仍待警方人員查明。

新湖警分局初步調查，劉男為新竹縣人，過去有多次在竹北、新埔一帶偷剪電纜線，將銅線抽出後變賣，被警方查獲竊盜；由於警方在意外現場的地上，找到鉗子等工具，不排除劉男可能欲趁傍晚天色已暗，到湖口鄉勝利路二段的偏僻處偷剪電纜線，只是行竊過程不慎發生觸電，遭高壓電燒成焦屍。

新竹縣消防局表示，今晚6點許獲報，湖口鄉勝利路二段疑似有民眾遭電擊，立即派遣人車前往救援，現場有高壓電尚未斷電且有明火，台電人員斷電後，消防人員出一水線將火勢撲滅，該名劉姓男子身體焦黑，明顯死亡，全案交由警方及台電人員處理，同時也通報縣府社會處。

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