女酒後失意識遭性侵 男友衝進房蒐證讓惡狼GG了

宜縣陳男酒過三巡帶女子回家發生性行為，女子男友衝進房蒐證，宜蘭地院審結，判4年徒刑。（情境照）

2024/03/17 22:05

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣37歲陳姓男子與女子小玲（化名）在友人家喝酒，酒過三巡後騎機車載回家，趁著女方飲用啤酒及服用安眠藥物喪失意識時性侵得逞，性侵過程中，小玲男友跑進房內錄影蒐證報警。宜蘭地方法院審結，認定陳男犯乘機性交罪，判刑4年。

判決指出，2022年10月，陳姓男子偕同40多歲的小玲在友人家中飲酒，3人喝掉12瓶啤酒，小玲不勝酒力，陳男騎車載小玲回到他的住處，女方因酒精及安眠藥物產生的效力作用失去意識，陳男認為有機可乘加以性侵，此時小玲男友進房找人，目擊女友躺在床上衣衫不整，還裸露下體，拿出手機錄影存證，再陪同報案。

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陳男偵訊時坦承與小玲發生性行為，供稱女方跟他說要「在一起」，都是你情我願，否認乘機性交，也無下藥性侵的動機，再者，2人發生性關係「做到一半」，女方男友跑進房間錄影，懷疑遭人設計。

小玲指稱，她的酒量很好，平時喝啤酒不容易醉，當天喝了3、4瓶竟失去意識，連怎麼去陳男住處都沒印象，她未跟陳男交往，事發後身心受創。警訊後全案移送法辦，檢察官依刑法以藥劑對女子為性交之加重強制性交罪起訴陳男。

宜蘭地院合議庭法官認為，小玲到陳男住處時意識清楚，進入房內才自行服用安眠藥物，由於酒後已無同意性交的理解能力，陳男與她發生性行為，犯乘機性交罪，處有期徒刑4年，審酌相關事證，尚難構成以藥劑強制性交罪，全案可上訴。

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