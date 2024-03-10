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保險員主管面前自白承認性侵 法官這原因一、二審判無罪

一名林姓保險員被指控性侵，不過因女子證述，還有林男的自白錄音都有疑義，台中高分院駁回上訴，維持一審無罪判決。（記者陳建志攝）

一名林姓保險員被指控性侵，不過因女子證述，還有林男的自白錄音都有疑義，台中高分院駁回上訴，維持一審無罪判決。（記者陳建志攝）

2024/03/10 21:01

〔記者陳建志／台中報導〕彰化一名林姓保險員，2021年4月邀一名女子到住處喝酒，兩人並發生性關係，女子事後指控林男性侵，並稱當時要求林男戴套，林男出門拿保險套後又返回性侵，甚至還拿出林男在主管面前坦承性侵的錄音檔，不過林男當時有表示「整個過程不太對」，因女子證述，還有林男的自白錄音都有疑義，一、二審都判決無罪。

判決指出，林姓男子2021年4月間邀請一名女子到他的住處喝酒，女子指控當晚林男將她壓在床上欲性侵，還脫掉她的褲子、內褲，過程中掙扎反抗，後來說「沒戴套很危險」，林男才走出租屋處去拿保險套，但林男把她的外褲、內褲拿走，所以她無法逃離，林男返回該處後，戴好保險套性侵得逞。

女子並提供，2021年4月27日一場公司主管均在場的錄音檔，林男自白稱「就是強迫她發生性關係」、「然後她也，就是有拒絕然後反抗」、「然後掙扎，拜託這樣子」等語，不過當主管詢問「整個過程對不對，蛤」時，林男卻表示「不太對」。

一審彰化地院審理時認為，女子在描述遭性侵過程大致相同，不過林男離開租屋處拿保險套時，手機就在沙發上，林男租屋處位於大馬路旁，房間位於大馬路旁的第一間，雖然褲子被林男拿走，但租屋處定有其他物品可以遮掩下體，向外界求助，但女子卻未想到要拿手機對外求救、或一直將被告關在門外，與常情不符。

法官並發現，在林男向主管自白的會議前，林男與提告女子電話視訊通話6、7個小時，女子要求林男坦承強迫其發生性行為，且要說她有反抗、有掙扎、有拜託、要放過其等用語，不過對話中林男質疑「你這樣講就好像我們兩個設定好的」、「在我的立場就是沒有聽到你這樣講」、「就是以我的敘述，你不是拒絕，你不是掙扎，這是事實」。加上事後雙方互動如常、聯絡次數頻繁，認為證據有疑義，判決林男無罪。

不過檢察官認為，一審陷入「完美被害人」迷思，以被害人為何沒有採取最好的自救及求救方法，來質疑被害人的證詞可信度，上訴二審請求撤銷改判。

不過台中高分院審理後，認為此案除被害女子的證述外，其他證人的證述，並不足以作為補強證據，並認為原審判決所為認事用法均無不當，應予維持，駁回上訴，維持無罪判決，可上訴。

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