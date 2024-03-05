OL「怕鬼」找男同事陪睡還LINE男友... 翻臉控性侵告不成

台北地檢署勘查飯店監視器發現，女方回房間時的腳步不像爛醉，其他同事也證稱兩人事發後互動無異狀，認定男方罪證不足，今將男方不起訴。（情境照）

2024/03/05 14:25

〔記者錢利忠／台北報導〕有男友的OL霏霏（化名），指控男同事乘她出差喝醉酒，爬上她的床偷親脖子，還隔著內褲摸她下體，甚至在她昏睡時指侵得逞；男方則供稱女方傳訊說「怕鬼」找他陪伴，兩人互動曖昧。台北地檢署勘查飯店監視器發現，女方回房間時的腳步不像爛醉，其他同事也證稱兩人事發後互動無異狀，認定男方罪證不足，今將男方不起訴。

去年7月，兩人與另2名同事一起從台北到高雄出差，當晚入住飯店後，4人還先在同一個房間喝酒小聚，幾杯黃湯下肚後，同事各自回房，不料，一個星期以後，霏霏突然對男同事提告性侵。

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霏霏指控，事發當天清晨5時許，男同事乘她仍在昏睡時，爬上她的床偷親她的脖子，還隔著內褲撫摸她的下體，之後甚至指侵她得逞。男方未否認與女方有親密舉動，但辯稱沒有違背女方的意願。

男方指稱，當晚同事小酌後各自回房，霏霏說她「怕鬼」，不敢一個人睡，便找他陪伴，清晨起床後，兩人互動曖昧，他因此做出親密舉動，霏霏當時意識清醒，他並未違反霏霏的意願，可能是回台北後，霏霏不滿雙方互動降溫才對他提告。

由於雙方各說各話，檢方為釐清事發經過，調閱飯店監視器影像，查出霏霏從同事房間走回自己的房間時，不像喝醉酒般步伐不穩，也無須旁人攙扶，且她還曾傳訊息給男友，稱自己怕鬼，請同事留在房間陪她。此外，當時同行出差的同事也證稱，事發前一晚4人曾小聚喝酒，隔天集合時，兩人的互動也都很正常，並未有何異狀。檢方比對現有事證，難認定男方違反女方的意願，予以不起訴。

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