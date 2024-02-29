國小警衛摸小一女童尿尿處 隔3年才被揭發

女童被李姓警衛叫進警衛室亂摸，還親嘴摸胸，歷審皆判李男4年有期徒刑，全案確定。（資料照）

2024/02/29 11:10

〔記者張文川／台北報導〕台南某國小4年級女童上性別平等教育課程時，在填寫回饋單時，揭露她1年級某週末到校園玩，被李姓警衛叫進警衛室，摸她尿尿的地方約30秒，還親嘴摸胸，塵封3年的案情才曝光。歷審皆判李男4年有期徒刑，全案確定。

判決書指出，李姓男警衛於2010年起至2019年間，在該所國小擔任警衛，負責在學校大門警衛室備勤。

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2019年上半年某個週末下午，警衛室僅李男一人值勤，女童獨自到校玩耍，李邀請女童進警衛室坐在床上看電視，趁隙將手伸進女童內褲撫摸私處大約30秒，再伸手入衣服撫摸她肚子、胸部，並親吻嘴巴。

女童受到驚嚇，向李表示不要這樣，就跑回家。因害怕亂跑而被家人責打，不敢告知家人。

直到4年級上性平教育課時，導師在課堂上請大家寫出有沒有被傷害的經驗，她因常常想起此事揮之不去，且想到時感覺不舒服，才將此事寫在紙上，師長看了大感驚訝而通報，案件才曝光。

李男一審時原本否認，後來已自白全部認罪，他認為一審量刑4年過重，提起上訴請求判輕一點。

台南高分院認為，女童至今仍有心理創傷陰影，須長期治療觀察輔導，李男惡行影響不淺，且女童和家長都拒絕和解，希望惡狼獲得應有的法律制裁，因此駁回上訴。

最高法院認為二審已充分說明量刑理由，沒有逾越裁量權，駁回李男上訴定讞。

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