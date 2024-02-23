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畢業學長廁所性侵高一學妹 還載她到藥房買避孕藥吃

蔡男性侵害高一學妹，再載學妹要藥房買避孕藥服用，台中地院判刑3年10月。（情境照）

蔡男性侵害高一學妹，再載學妹要藥房買避孕藥服用，台中地院判刑3年10月。（情境照）

2024/02/23 15:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓男子於網路認識未滿16歲高中學妹小芳，去年（2023年）1月7日，他得知小芳與女性友人逛夜市，他騎機車到夜市附近公園，先支開小芳的友人，宣稱要載小芳返家，卻趁小芳到公園廁所如廁，尾隨至廁所性侵害小芳，事後再載小芳到藥房買避孕藥服用，小芳崩潰告訴友人「我要瘋了，他還內射」，蔡男宣稱兩人你情我願，法官不採信，判處徒刑3年10月，可上訴。

判決書指出，就讀高中一年級的小芳（化名）去年1月7日，與女性友人逛夜市，同一高中畢業的蔡男傳訊息給小芳，要載小芳回家，雙方約在公園見面，騎機車抵達的蔡男卻說，只能載小芳，不能載小芳的友人，小芳友人只好先離去，不料，蔡男竟尾隨小芳進入廁所，性侵小芳得逞。

小芳於偵查與台中地院審理時說，她當時擔心懷孕而一直哭，蔡男說「再買藥（吃）就好了，幹嘛哭？」「我要他（蔡男）載我去買避孕藥...，是他進去藥局裡買，我在藥局外面走來走去。我要他快點載我回家，我回到家大約7點14分，我趕快吃藥，他就回去了」，事後小芳還告訴友人，「我要瘋了，他還內射」，不過，蔡男卻於台中地院審理時說，自己與小芳是情侶，有發生性關係，但不違反小芳的意願。

台中地院認為，包括女性友人等證人作證，小芳事發後，講話聲音比較低沉，聽起來很難過的感覺，好像有哭過，還傳訊息告訴友人，「我要瘋了，他還內射」，這些證詞都足以證明，蔡男觸犯成年人故意對少女犯強制性交罪，但考量蔡男年輕且無前科，判處徒刑3年10月，可上訴。

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