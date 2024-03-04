為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

色叔叔揪9歲女童看A片 伸魔爪14次被逮求情「願撫養到大學」

彰化陳姓男子常找9歲女童一起看A片，或拍攝裸照，進而撫胸、下體磨蹭女童猥褻得逞14次，彰化地院審理，依妨害性自主罪判處徒刑4年4月。（資料照）

彰化陳姓男子常找9歲女童一起看A片，或拍攝裸照，進而撫胸、下體磨蹭女童猥褻得逞14次，彰化地院審理，依妨害性自主罪判處徒刑4年4月。（資料照）

2024/03/04 23:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陳姓男子與一女子相好，明知其女子育有一名9歲女童，卻故意找女童一起看A片，進而撫胸、下體磨蹭女童猥褻得逞，陳男還強迫女童拍攝口交、裸體等照片，後來惡行遭查獲，陳男表示懊悔，並願意扶養女童到大學畢業等，以換取緩刑，不過法官認為，陳男3年來對女童伸出魔爪逾14次，取得不雅照約70張等，依妨害性自主罪判處徒刑4年4月。

判決書指出，擔任清潔工的陳男（57歲）與女童母親是舊識，雙方互動往來頻繁，但從2019年7月起，陳男就經常利用與女童獨處機會，在住處找女童一起看A片，並對女童撫摸胸部，以生殖器磨蹭女童下體等，陳男也趁帶女童出遊時，強行帶進身障廁所猥褻得逞。

判決書指出，陳男惡行得寸進尺，又多次打給女童，要求拍攝裸露身體的不雅照給他，甚至強迫女童拍攝為其口交過程，直到2022年7月被女童母親發現報警。陳男被捕時，從房間搜出情趣按摩棒1支及跳蛋2組，並從其雲端相簿發現近70張女童不雅照片。

彰化地院審理，陳男坦承犯罪，表示已寫悔過書給女童乞求原諒，並願意撫養女童到大學畢業，雙方已達成和解等語，要求給予緩刑，法官認為，雖然被害女童願意給陳男一次機會，但陳男對女童猥褻行為，已嚴重損及女童身心發展及對兩性關係認知，難有令人憫恕之情況而予以減輕犯行。

法官審酌，陳男共所犯3次加重強制猥褻罪、1次對未滿14歲之女子為性交罪、1次製造兒童之性影像罪、9次拍攝兒童之性影像罪，均侵害女童的性自主權及性隱私權，考量陳男犯後與女童及其母親達成調解，所以量處其刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
崩潰！父親提早返家撞見小六女兒偷嚐禁果 男網友起訴
2024/02/21 20:28

崩潰！父親提早返家撞見小六女兒偷嚐禁果 男網友起訴
女學生10年後回馬槍提告 宜蘭校園獵豔國中男師重判8年
2024/02/20 06:47

女學生10年後回馬槍提告 宜蘭校園獵豔國中男師重判8年

永慶誠實徵文比賽 北中南同時開跑
嘉義男與13歲少女交往性交拍自慰照 判緩刑5年
2023/12/24 11:44

嘉義男與13歲少女交往性交拍自慰照 判緩刑5年

市場仍動盪 布局雙B債券可以很淡定！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播