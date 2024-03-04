色叔叔揪9歲女童看A片 伸魔爪14次被逮求情「願撫養到大學」

彰化陳姓男子常找9歲女童一起看A片，或拍攝裸照，進而撫胸、下體磨蹭女童猥褻得逞14次，彰化地院審理，依妨害性自主罪判處徒刑4年4月。（資料照）

2024/03/04 23:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陳姓男子與一女子相好，明知其女子育有一名9歲女童，卻故意找女童一起看A片，進而撫胸、下體磨蹭女童猥褻得逞，陳男還強迫女童拍攝口交、裸體等照片，後來惡行遭查獲，陳男表示懊悔，並願意扶養女童到大學畢業等，以換取緩刑，不過法官認為，陳男3年來對女童伸出魔爪逾14次，取得不雅照約70張等，依妨害性自主罪判處徒刑4年4月。

判決書指出，擔任清潔工的陳男（57歲）與女童母親是舊識，雙方互動往來頻繁，但從2019年7月起，陳男就經常利用與女童獨處機會，在住處找女童一起看A片，並對女童撫摸胸部，以生殖器磨蹭女童下體等，陳男也趁帶女童出遊時，強行帶進身障廁所猥褻得逞。

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判決書指出，陳男惡行得寸進尺，又多次打給女童，要求拍攝裸露身體的不雅照給他，甚至強迫女童拍攝為其口交過程，直到2022年7月被女童母親發現報警。陳男被捕時，從房間搜出情趣按摩棒1支及跳蛋2組，並從其雲端相簿發現近70張女童不雅照片。

彰化地院審理，陳男坦承犯罪，表示已寫悔過書給女童乞求原諒，並願意撫養女童到大學畢業，雙方已達成和解等語，要求給予緩刑，法官認為，雖然被害女童願意給陳男一次機會，但陳男對女童猥褻行為，已嚴重損及女童身心發展及對兩性關係認知，難有令人憫恕之情況而予以減輕犯行。

法官審酌，陳男共所犯3次加重強制猥褻罪、1次對未滿14歲之女子為性交罪、1次製造兒童之性影像罪、9次拍攝兒童之性影像罪，均侵害女童的性自主權及性隱私權，考量陳男犯後與女童及其母親達成調解，所以量處其刑。

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