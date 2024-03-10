外送員約女友人到摩鐵趁酒醉性侵 下跪道歉、賠錢和解判免關

台中一名外送員，趁女性友人酒醉性侵，一審否認判刑3年6個月，上訴二審坦承性侵，並向女子下跪道歉，獲輕判2年徒刑、緩刑5年。（記者陳建志攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/10 15:34

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名張姓外送員，前年約一名女性友人到大里一家汽車旅館喝酒聊天，卻趁女子醉到不省人事性侵得逞，女子事後覺得胸部、下體疼痛報案提告，但張男一審時只坦承有摸胸，否認性侵，仍依趁機性交罪遭判刑3年6個月；上訴二審後審理時，張男坦承性侵，並向被害人下跪道歉、賠錢和解，法官認有悔意，改判2年，緩刑5年。

判決指出，張姓男子2022年12月14日凌晨，約一名女性友人和另一名男友人到大里一家汽車旅館喝酒聊天，席間女子喝了紅酒等酒類，到了凌晨2點覺得有點醉了直接睡著，另一名男友人也在3點多離開，女子後來卻感覺有人碰她、脫她衣服，但因全身沒力以為在作夢，直到約凌晨5點醒來，發現自己沒有穿衣服，張男也全身赤裸躺在一旁，問張男為何沒穿衣服？張男說自己喝太醉不記得，女子收拾東西後離開。

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女子後來覺得胸部、下體疼痛，前往醫院驗傷，發現處女膜1點鐘、6點鐘、9點鐘有新形成的撕裂傷，約0.2公分，報案後採證，警方並在胸罩上乳頭相對位置，採證到與張男相符的DNA，不過張男在檢警調查，以及台中地院一審審理時，只坦承有摸胸部，否認有性侵，法官依相關證據，依趁機性交罪遭判刑3年6個月，張男覺得太重上訴。

上訴二審後張男態度改變，不但與被害人和解賠錢，還坦承性侵下跪道歉，被害女子感受到他的誠意，因此出具刑事撤告狀，表示願意原諒他，且同意為緩刑或得易科罰金的刑度。

台中高分院合議庭審理時，審酌張男為外送員，月薪約3萬元經濟狀況不佳，加上須扶養高齡患病的父母親，且為單親家庭，尚有2名子女要扶養等家庭狀況，且之前無前科，並已認錯和被害人達成和解，減刑改判2年，緩刑5年，且要向公益機關、團體提供120小時義務勞務，參加3場法治教育，可上訴。

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