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    首頁　>　社會

    外籍移工兼營網拍賺外快 挨罰3萬元得不償失

    移民署台南市專勤隊提醒，合法外籍移工瞞著雇主私下兼差賺外快，經調查屬實後，不但需面臨罰款，工作證還可能被廢止，切勿因小失大。（示意圖，非新聞事件本人）（移民署台南市專勤隊提供）

    移民署台南市專勤隊提醒，合法外籍移工瞞著雇主私下兼差賺外快，經調查屬實後，不但需面臨罰款，工作證還可能被廢止，切勿因小失大。（示意圖，非新聞事件本人）（移民署台南市專勤隊提供）

    2022/06/15 10:17

    〔記者劉婉君／台南報導〕越南籍合法移工「阿玉」在工作之餘，瞞著雇主私下與同鄉表妹合夥兼營網拍事業，原本想藉此賺外快，沒想到遭到查獲違反就業服務法第43條，除了挨罰新台幣3萬元，還有可能面臨工作許可被廢止，得不償失。

    移民署南區事務大隊台南市專勤隊調查，「阿玉」已來台從事製造業工作多年，通曉中文，因為知道同鄉新住民常有購買越南日常用品的需求，於是以表妹名義登記為商號經營負責人，開始經營網路拍賣當老闆，吸引許多越南同鄉訂購睡衣等生活用品，每月最多能賺取1萬元外快。

    「阿玉」原以為私下從事網拍神不知鬼不覺，連雇主也被矇在鼓裡，移民官卻突然找上門，全案經移民署南區事務大隊台南市專勤隊調查後，函送台南市勞工局，經審認違反就業服務法事實明確。

    台南市專勤隊隊長李建雄表示，就業服務法第43條「除本法另有規定外，外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作。」違反者可處新台幣3萬至15萬元罰鍰，甚至廢止聘僱許可並令其出國。提醒合法居留的外籍移工切勿因小失大，移民署也會持續結合主管機關，針對類似情形加強宣導，避免外籍移工因不諳法令而影響在台工作權。

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