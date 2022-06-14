豬隊友亂停車 害逃亡2年「5條通」騙子落網

朋友亂停車，害得躲藏2年，始終小心翼翼的「五條通」通緝犯陳男（圖右）被逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

2022/06/14 16:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅21歲，卻因參與詐欺集團而背負5項通緝罪名的陳姓男子，上週五搭乘朋友的車去吃早餐，朋友卻亂停車，員警開罰單時，順便盤問陳男，不料，陳男楞了一下，突然說「我是通緝犯」，員警見他如此坦承，也是聽得傻眼，他是組織犯罪（詐欺集團）、妨害兵役共5條罪名通緝中，他還頗不滿地告訴警察，「我躲了2年，始終小心翼翼，沒想到敗在（朋友）亂停車，以及吃早餐」。

警方發現，通緝陳男的單位，包括台中地檢署、台中地院、南投地院、彰化地檢署，最早通緝時間是前年（2020年），這2年來，他躲在中市嶺東科技大學附近的出租套房內，警方懷疑，曾經加入詐欺集團當車手騙徒的他，可能被詐欺集團「養起來」（供應躲藏之處與生活之需），這段躲藏期間是否另涉他案，仍在調查中，法院已經裁定准予羈押。

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中市警局四分局春社派出所，上週五上午巡邏時，見一汽車違規停在嶺東科大附近，一家早餐店旁的路口，員警見車主與陳姓男子在早餐店用餐，僅要求車主出示身份，正在填寫罰單時，隨口詢問車主與陳男，「跟你（車主）一起吃早餐的人是誰？你（陳男）有沒有帶身分證？拿出來看一下」，沒想到陳男楞了一下，脫口說「我是通緝犯」。

陳男如此坦白，警察當場聽得傻眼，果真查到他從前年起（2020年），陸續被上述單位通緝，其中4項罪名是組織犯罪（詐欺集團），以及1次的妨害兵役罪，立即將他逮捕歸案。

陳男被逮捕後，對「豬隊友」似乎很不滿，他還頗憤慨告訴警察，這兩年來他始終小心翼翼，儘量不出門，縱使要出門，也都很謹慎，不要有被警察盤查的機會，「沒想到會敗在（朋友）亂停車、吃早餐」。

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