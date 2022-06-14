為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    豬隊友亂停車 害逃亡2年「5條通」騙子落網

    朋友亂停車，害得躲藏2年，始終小心翼翼的「五條通」通緝犯陳男（圖右）被逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

    朋友亂停車，害得躲藏2年，始終小心翼翼的「五條通」通緝犯陳男（圖右）被逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/06/14 16:58

    〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅21歲，卻因參與詐欺集團而背負5項通緝罪名的陳姓男子，上週五搭乘朋友的車去吃早餐，朋友卻亂停車，員警開罰單時，順便盤問陳男，不料，陳男楞了一下，突然說「我是通緝犯」，員警見他如此坦承，也是聽得傻眼，他是組織犯罪（詐欺集團）、妨害兵役共5條罪名通緝中，他還頗不滿地告訴警察，「我躲了2年，始終小心翼翼，沒想到敗在（朋友）亂停車，以及吃早餐」。

    警方發現，通緝陳男的單位，包括台中地檢署、台中地院、南投地院、彰化地檢署，最早通緝時間是前年（2020年），這2年來，他躲在中市嶺東科技大學附近的出租套房內，警方懷疑，曾經加入詐欺集團當車手騙徒的他，可能被詐欺集團「養起來」（供應躲藏之處與生活之需），這段躲藏期間是否另涉他案，仍在調查中，法院已經裁定准予羈押。

    中市警局四分局春社派出所，上週五上午巡邏時，見一汽車違規停在嶺東科大附近，一家早餐店旁的路口，員警見車主與陳姓男子在早餐店用餐，僅要求車主出示身份，正在填寫罰單時，隨口詢問車主與陳男，「跟你（車主）一起吃早餐的人是誰？你（陳男）有沒有帶身分證？拿出來看一下」，沒想到陳男楞了一下，脫口說「我是通緝犯」。

    陳男如此坦白，警察當場聽得傻眼，果真查到他從前年起（2020年），陸續被上述單位通緝，其中4項罪名是組織犯罪（詐欺集團），以及1次的妨害兵役罪，立即將他逮捕歸案。

    陳男被逮捕後，對「豬隊友」似乎很不滿，他還頗憤慨告訴警察，這兩年來他始終小心翼翼，儘量不出門，縱使要出門，也都很謹慎，不要有被警察盤查的機會，「沒想到會敗在（朋友）亂停車、吃早餐」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    寄賣二手名牌包爆糾紛 「三條通」詐欺慣犯逃亡多年意外落網
    2022/06/11 08:41

    寄賣二手名牌包爆糾紛 「三條通」詐欺慣犯逃亡多年意外落網
    端午連假開跑車大迴轉違規 駕駛通緝犯身分意外曝光被逮
    2022/06/05 10:02

    端午連假開跑車大迴轉違規 駕駛通緝犯身分意外曝光被逮

    石墨烯神枕 3大科技亮點提升睡眠品質
    違規逆向撞車釀2傷 通緝犯謊報身份被識破
    2022/06/05 09:59

    違規逆向撞車釀2傷 通緝犯謊報身份被識破
    通緝犯爬水管下樓躲警察 瞎扯：骨頭斷過怎麼爬啦？
    2022/06/04 10:00

    通緝犯爬水管下樓躲警察 瞎扯：骨頭斷過怎麼爬啦？

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    中2槍破胎強行飛車逃逸 毒品通緝犯被警逼入死巷活逮
    2022/06/03 18:31

    中2槍破胎強行飛車逃逸 毒品通緝犯被警逼入死巷活逮
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播