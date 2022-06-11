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    寄賣二手名牌包爆糾紛 「三條通」詐欺慣犯逃亡多年意外落網

    詐欺慣犯逃亡多年意外落網。（記者劉慶侯翻攝）

    詐欺慣犯逃亡多年意外落網。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/06/11 08:41

    〔記者劉慶侯／台北報導〕26歲張姓男子受友人請託，將名牌包拿到二手店寄賣，但事後反悔想索回，又未帶收據遭店家拒絕，雙方發生糾紛；警方據報前往排解，意外發現張男居然是揹了三條通緝的嫌犯，並涉及利用代購機會盜刷被害人信用卡。警方訊後依法解送地檢署歸案。

    警方調查，張男是與友人到北市萬年大樓一家名牌二手包店，想寄賣一只價格昂貴的名牌包，但事隔多日後，兩人見一直未能賣出，又想把名牌包討回；張男8日晚間再次前往商量時，因未帶相關憑據，因此被店家當場拒絕，雙方發生激烈爭吵。

    轄管萬華分局西門町所接獲報案，指稱萬年大樓內有吵架糾紛，警方到場後了解，依規定查看和抄登相關身份證件，赫然發現張男為111年4月28日台北地檢、107年2月26日新竹地檢、及106年6月6日被新北地檢署分別發佈的詐欺案通緝犯，立即逮捕帶返所偵辦。

    警方擴大清查後，還發現張嫌在網路平台上化名「陳凱」，以代購精品包為由招攬客人，先請被害人提供信用卡，謊稱代購後會匯回款項取信對方，進而伺機盜刷，今年4月間，有名陳姓女子便被張嫌以此手法慘被盜刷了144萬，因此對張嫌提告偽造文書。

    警方偵訊後，先依法解送發佈通緝令的各地檢署歸案，另擴大偵辦中。

    警方發現張男通緝後，對張男進行權利告知。（記者劉慶侯翻攝）

    警方發現張男通緝後，對張男進行權利告知。（記者劉慶侯翻攝）

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