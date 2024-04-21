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馬公深夜卡拉OK酒客爆衝突 2人送辦

馬公深夜不平靜，卡拉OK傳酒客全武行警方到場處理。（馬公警分局提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

馬公深夜不平靜，卡拉OK傳酒客全武行警方到場處理。（馬公警分局提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/04/21 13:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕深夜問題多，平安回家最好！昨（20）日深夜馬公臨海路某卡拉OK，傳出酒客糾紛，原本同桌喝酒的友人一言不合，演變成全武行互毆案件，雖然警方據報後到場，涉嫌滋事酒客已先行離開，但警方根據店家提供的監視錄影帶，將涉嫌鬧事的2名酒客傳喚到案，依傷害、社會秩序維護法等函送澎湖地檢署偵辦。

馬公警分局調查指出，20日深夜23時59分許，在馬公市臨海路某卡拉OK店，發生一起酒客糾紛事件，馬公警分局獲報隨即派遣警力趕赴處理。

但警方第一時間到場後，滋事民眾已離開現場，警方為求謹慎，當場請店家出示提供監視錄影系統畫面，並詢問當地醫院有無民眾受傷就診。

經進一步釐清後，業已鎖定2名涉案人士，並通知到案說明，全案將依傷害、社會秩序維護法等 送往澎湖地檢署繼續偵辦。警方呼籲，絕不容許任何不法，對暴力絕對零容忍，遇案必依法追查，絕不寬容。

根據了解，發生全武行衝突的2名酒客，原本是同桌共飲的友人，卻在三杯黃湯下肚之後，將雙方友情拋諸腦後，進而由言語衝突演變成全武行暴力事件，讓旁邊其他酒客看不下去，向警方報案，不僅雙方關係撕破臉，還因而吃上官司刑責。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

馬公警方到場了解，釐清案情發生經過。（馬公警分局提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

馬公警方到場了解，釐清案情發生經過。（馬公警分局提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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