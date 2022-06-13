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    拳頭硬了！ 入室偷竊失風毒打獨居8旬翁 4惡少落網送辦

    新竹縣竹東鎮昨（12日）驚傳獨居老翁遭小偷侵入行竊時，疑因失風竟狠心對8旬劉姓老翁施暴並關進廁所無法求救，由偷演變成變搶。（被害人孫女提供）

    新竹縣竹東鎮昨（12日）驚傳獨居老翁遭小偷侵入行竊時，疑因失風竟狠心對8旬劉姓老翁施暴並關進廁所無法求救，由偷演變成變搶。（被害人孫女提供）

    2022/06/13 12:29

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮昨（12日）驚傳獨居老翁遭小偷侵入行竊時，疑因失風竟狠心對8旬劉姓老翁施暴並關進廁所無法求救，由偷演變成變搶；警方漏夜追緝，在今天凌晨陸續逮捕到4名嫌犯，除楊嫌滿18歲，其他3人都是未成年，全案依強盜罪嫌積極偵辦中。

    本案因被害人孫女，將阿公的遭遇貼在臉書社團「新竹爆料公社」，而引起網友公憤！竹東警分局組成專案小組展開調查、採證。據了解，今天凌晨約4點許，警方在竹東鎮東峰路附近發生犯嫌出沒，追捕時熱心民眾也加入，最後將犯嫌壓制在地逮捕。

    竹東警分局調查，12日凌晨2點許，接獲報案稱竹東鎮中豐路3段某民宅發生竊賊侵入竊取財物案件，據報被害人80多歲劉姓老翁在家中發現住家2樓陽台疑似有人入侵，前往查看時，突遭兩名竊嫌控制在地，期間造成被害人臉部撞擊地面受傷流血，兩嫌隨即逃離現場。

    專案小組調閱周邊沿線監視錄影器，鎖定特定對象積極追緝。據了解，楊嫌和3名未成年人結夥行竊，有的侵入民宅偷東西、有的負責交通工具、有的在外把風，分工合作；沒想到疑在失風後，狠心對劉翁施暴，造成被害人全身傷全身血。劉翁遭竊約5000元現金和手機等財物，持續住院治療。

    被害人孫女並在臉書沈痛呼籲：「真的無法想像這件事就發生在自己阿公身上，小偷你偷錢就算，怎麼可以這樣打80歲老人家打成這樣，根本致人於死地，真的很痛心又很難過！」貼文一出，網友紛紛留言痛罵嫌犯實在太可惡！

    新竹縣竹東鎮昨（12日）驚傳獨居老翁遭小偷侵入行竊時，疑因失風竟狠心對8旬劉姓老翁施暴並關進廁所無法求救，由偷演變成變搶。（被害人孫女提供）

    新竹縣竹東鎮昨（12日）驚傳獨居老翁遭小偷侵入行竊時，疑因失風竟狠心對8旬劉姓老翁施暴並關進廁所無法求救，由偷演變成變搶。（被害人孫女提供）

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