應召站組「瓢蟲戰隊」打擊同業 設局強盜別家外籍應召女

打擊同業生意，應召站主持人沈男組團設局強盜別家外籍應召女，遭新竹地院重判徒刑17年。（記者蔡彰盛攝）

2022/06/12 21:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在新竹科學園區外經營逾期居留外籍女子應召站的沈秉威，為了打擊同業，竟組成「瓢蟲戰隊」，找來杜姓少年等4名共犯，設局釣出其他家的外籍應召女，再暴力相向強盜財物，事後更報警誣指她們偷錢，以達到將對手小姐遣送出境的目的。新竹地院依與少年共同犯強盜罪重判沈男徒刑17年、犯罪所得268萬元沒收。

判決書指出，沈秉威去年5月起，在新北市淡水區招募3名男子與杜姓少年成立犯罪組織，假借性交易名義對外籍女子強盜財物，分工方式為沈男蒐集性交易外籍女子資訊及地點、選定下手對象及策畫、指使強盜手法與犯後說詞等，開車到現場附近等待及接應，成員分次佯裝男客開房，再對應召女施以強暴手段及毀損其聯絡工具，讓被害人不能抗拒後下手強盜財物，集團LINE名稱為「瓢蟲戰隊」群組。

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去年5月5日沈秉威約出泰女阿玲（化名）性交易，共犯到場後先摔壞她手機，然後掐住她脖子甩耳光繼而拳打腳踢，然後將阿玲壓在地上，再與沈秉威視訊，在沈指示下搜刮阿玲身上現金6萬元。共犯強拍裸照與生殖器特寫傳給沈秉威，再逼阿玲口交後報警，聲稱阿玲性交易時偷他的錢。隔天沈秉威約出越女小黎（化名），共犯以相同手法強取現金1萬5千元後，報警謊稱小黎偷錢。

去年5月13日沈秉威約出印尼籍女子安娜（化名），共犯痛毆打斷她鼻梁，強盜現金1萬8千元，報警誣指她偷錢。隔天沈秉威約出中國籍女子小美（化名）性交易，共犯勒住小美脖子打成腦震盪，強盜3萬8千元。

去年6月沈秉威指示共犯約出泰籍應召女子依依（化名），強盜1萬多元還狠甩耳光命她手比「YA」手勢，強拍裸照。此外，沈男也在竹科旁經營逾期居留外國籍女子應召站，累計獲利高達2百多萬元。

法官審酌沈男正值青年，不思依循正途賺取錢財，竟發起、主持犯罪組織，夥同對外籍女子強盜財物，危及社會秩序及安寧，造成被害外籍女子財物損失，身心嚴重受創，惡性甚重，最後重判有期徒刑17年，犯罪所得268萬元沒收。

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