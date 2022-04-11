挪助理費給兒子緩刑2年 投縣議員廖梓佑：仍符合參選資格

南投縣議員廖梓佑坦承為便宜行事而觸犯偽造文書罪，但兒子洪浩真的有從事助理工作。（記者陳鳳麗攝）

2022/04/11 21:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨籍南投縣議員廖梓佑聘兒子洪浩軒擔任公費助理，但因其子為辦理農業貸款不領公費，繼續當助理，廖梓佑因此將提高李姓助理月薪，再從中撥出2萬元付給兒子做為報酬，廖、李2人涉犯偽造文書，南投地院依使公務員登載不實罪名，分別判刑3月、2月，緩刑2年，須向公庫支付25萬元。廖梓佑說，兒子真的有擔任助理工作，而自己為便宜行事而觸法，會去繳納25萬元，依法不影響參選資格，且依民進黨公職候選人提名條例規定，偽造文書仍符合提名資格。

南投地院判決書指出，廖從2018年4月開始，以月薪2萬6000至4萬元聘用兒子洪浩軒擔任公費助理，因業務所需，同年9月再以月薪2萬7000元至3萬元聘用李女擔任公費助理。

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洪浩軒在2019年5月向農會申請農業貸款，但因助理費年收入逾26萬元，不符合申貸條件因而辭助理，但仍持續做助理工作，廖梓佑為了支付他薪水，與李姓助理協調，將其薪資調高至5萬元，其中2萬元做為洪的薪水。李姓助理從2019年6月新資提高為5萬元，之後按月領取現金2萬元給洪浩軒。該事遭民眾檢舉，南投地檢署指揮南投縣調查站偵辦。

南投檢方聲請簡易判刑，南投簡易庭法官認為，廖、李2人皆為初犯，也坦承因一時失慮犯法，並對自身行為感到後悔，因此將廖、李分別判刑3個月、2個月，緩刑2年，但2人須向公庫支付共25萬元，以作為警惕。

南投縣議員廖梓佑說，助理費確實是用在助理身上，所以是依照偽造文書案件定讞，並無褫奪公權，因此可以登記為候選人，另依照民進黨公職候選人提名條例，偽造文書是符合被提名的資格。

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