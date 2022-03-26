台商持偽造陰性報告闖關 判緩刑須向公庫支付30萬

泰國台商沈姓男子持偽造陰性檢驗證明搭機返台，在桃園機場入境時被發現體溫異常，經送醫檢測於隔天確診。示意圖，與本文內容無關。（資料照）

2022/03/26 11:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕50多歲沈姓台商去年持偽造的陰性檢驗報告返台，入境時因發燒至38.2度被攔截，經送醫檢測於隔天確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），桃園地院近日依行使偽造私文書罪判處他5月徒刑，審酌他無前科、犯後坦承，予以緩刑2年，並於判決確定後1年內向公庫支付30萬元，可上訴。

在泰國經商的沈男擔心當地疫情蔓延，去年4月30日委請親友代訂同年5月3日的機票欲返台，他則於5月1日上午9點多，到泰國北柳府的醫院進行檢測，當晚6點檢測結果出爐為陽性，但院方聯繫沈男未果；而沈男於檢測當天下午2點，聽友人轉述疫情日趨嚴重，加上他有高血壓、糖尿病、腎臟癌等疾病，遂請友人協助取得偽造的陰性檢驗報告，並更改班機提前於5月2日返台，入境時因體溫飆高到38.2度被攔下，經送醫檢測於隔天確診，持偽造報告闖關情事因而曝光。

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沈男辯稱不知泰國確診的檢測結果，亦無積極證據證明他知情，難認有違反「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，桃園地檢署檢察官去年僅依偽造文書罪將他起訴，在沈男自白犯罪後改為簡易判決；沈男辯護人另以其於疫調時，即向護理師坦承持偽造報告，符合「刑法」自首減刑要件，不過，法官認為護理師非有偵查權之機關或公務員，案發當下檢調單位即剪報分案，也不符在犯罪未發覺前自承犯罪，不適用減刑規定。

法官審酌沈男明知疫情嚴重，僅為儘速返國即持偽造陰性報告入境，以此規避我國對疫情的管控，罔顧國人生命、身體安全，且損害我國邊境檢疫的正確性，實應嚴懲，惟念在他於調詢、偵查及審理中均坦承犯行，依行使偽造私文書罪判處5月徒刑，另審酌沈男無前科、犯後坦承，予以緩刑2年，並於判決確定後1年內向公庫支付30萬元。

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