宜蘭大湖溪施工廠商破壞濱溪帶 生態人員遭冒名偽簽喊告

宜蘭縣員山鄉大湖溪防洪減災改善工程。（記者蔡昀容攝）

2022/04/01 13:49

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕員山鄉大湖溪上游河段曾是環團口中蘭陽平原最後一段野溪，為防洪減災，水利署第一河川局辦理改善工程，但環團指控廠商破壞生態豐富的濱溪帶，施工單位還涉偽造文書，冒用生態人員名義簽檢核文件，將提告。一河局回應，依契約扣除廠商生態檢核費用並開罰，全案送審，啟動廠商停權程序。

大湖溪防洪減災改善工程分成兩個工區，第一工區去年12月完工，第二工區（尚德橋至逸仙橋段）施工範圍長950公尺，總經費4068萬元，去年6月開工，原訂今年6月完工。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣惜溪聯盟召集人康芳銘說，施工溪段近百年未開發，形成生態豐富的濱溪帶，從魚蝦貝類、兩棲爬蟲類到鳥類，是完整且穩定的食物鏈和生態系，且位處平原而非深山，相當難得。

康芳銘說，環團與一河局取得共識，在離溪流一段距離處設堤防，盡量保留溪流原貌和濱溪帶，第一工區工程圓滿完工，但第二工區廠商卻便宜行事，破壞濱溪帶以挖取土方，違背環團與一河局的共識，引起環團強烈反彈，質疑這項工程的生態檢核是誰做的。

事件爆發是在2月份，荒野保護協會理事陳德鴻表示，他接到施工廠商電話，問能否做生態檢核，要了相關資料才知道，工程早就開工，廠商還冒用他的名字，簽署生態檢核文件，恐怕也包含每個月的生態檢核紀錄簽署，他名聲遭敗壞，對此發聲明自清，「均非本人所為之」，並將提出偽造文書等告訴。

一河局表示，獲知消息的第一時間有積極了解，對於廠商工作不實，將扣除生態檢核編列的預算約6萬，並依照合約罰款3萬4000元，全案送公共工程委員會審查，啟動廠商停權程序，接下來也會積極審查廠商的生態檢核人員，而遭破壞的濱溪帶，已邀集專家學者討論恢復方法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法