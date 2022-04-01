為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭大湖溪施工廠商破壞濱溪帶 生態人員遭冒名偽簽喊告

    宜蘭縣員山鄉大湖溪防洪減災改善工程。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣員山鄉大湖溪防洪減災改善工程。（記者蔡昀容攝）

    2022/04/01 13:49

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕員山鄉大湖溪上游河段曾是環團口中蘭陽平原最後一段野溪，為防洪減災，水利署第一河川局辦理改善工程，但環團指控廠商破壞生態豐富的濱溪帶，施工單位還涉偽造文書，冒用生態人員名義簽檢核文件，將提告。一河局回應，依契約扣除廠商生態檢核費用並開罰，全案送審，啟動廠商停權程序。

    大湖溪防洪減災改善工程分成兩個工區，第一工區去年12月完工，第二工區（尚德橋至逸仙橋段）施工範圍長950公尺，總經費4068萬元，去年6月開工，原訂今年6月完工。

    宜蘭縣惜溪聯盟召集人康芳銘說，施工溪段近百年未開發，形成生態豐富的濱溪帶，從魚蝦貝類、兩棲爬蟲類到鳥類，是完整且穩定的食物鏈和生態系，且位處平原而非深山，相當難得。

    康芳銘說，環團與一河局取得共識，在離溪流一段距離處設堤防，盡量保留溪流原貌和濱溪帶，第一工區工程圓滿完工，但第二工區廠商卻便宜行事，破壞濱溪帶以挖取土方，違背環團與一河局的共識，引起環團強烈反彈，質疑這項工程的生態檢核是誰做的。

    事件爆發是在2月份，荒野保護協會理事陳德鴻表示，他接到施工廠商電話，問能否做生態檢核，要了相關資料才知道，工程早就開工，廠商還冒用他的名字，簽署生態檢核文件，恐怕也包含每個月的生態檢核紀錄簽署，他名聲遭敗壞，對此發聲明自清，「均非本人所為之」，並將提出偽造文書等告訴。

    一河局表示，獲知消息的第一時間有積極了解，對於廠商工作不實，將扣除生態檢核編列的預算約6萬，並依照合約罰款3萬4000元，全案送公共工程委員會審查，啟動廠商停權程序，接下來也會積極審查廠商的生態檢核人員，而遭破壞的濱溪帶，已邀集專家學者討論恢復方法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台商持偽造陰性報告闖關 判緩刑須向公庫支付30萬
    2022/03/26 11:11

    台商持偽造陰性報告闖關 判緩刑須向公庫支付30萬
    利用少年在加油站側錄信用卡 盜刷集團主嫌起訴
    2022/03/22 17:44

    利用少年在加油站側錄信用卡 盜刷集團主嫌起訴

    e化繳納牌照稅抽萬元百貨公司禮券
    宜蘭環團阻怪手輾溪床 與當地村長起口角
    2021/08/19 20:43

    宜蘭環團阻怪手輾溪床 與當地村長起口角
    挖5分之1山頭開採水泥 宜縣員山村民反彈
    2019/09/25 19:25

    挖5分之1山頭開採水泥 宜縣員山村民反彈

    第17屆 2022愛心獎現正接受提名
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播