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首頁　>　社會

男大生每天要少女傳自慰照紓壓 判1年10月可緩刑

彰化地院。（資料照）

彰化地院。（資料照）

2024/04/17 13:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕就讀於中部某知名私立大學現年22歲的男大生在網路遊戲中認識未滿18歲的A女，要求A女天天拍「不雅自慰照」給他看，否則就別想跟他交男朋友，A女真的照辦，從去年2月17日「每日一拍」，所傳畫面盡是裸露胸部、臀部、陰部及以手指或物品自慰等猥褻影片，直到4月23日被A女的父親發現，才報警處理。該案經彰化地院審理終結，判處男大生有期徒刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

該名男大生犯案時間正準備國家考試，他租屋在外，自稱壓力大，她跟A女的對話彷彿主人對下人或奴僕，判決書指出，男大生還稱A女叫「小母狗」，雙方的鹹濕對話包括「可以給看穴嗎」、「弄濕給我看」、「你還是乖乖地脫給我看吧」、「在拍全身的給我欣賞一次」、「現在去自慰」…等。

與家人同住的A女都跟著照做，她向警方說，被告每天都要求她拍攝、傳送私密照，如果不傳，就要分手，她因為怕分手，才一直傳照片給他。

判決書指出，A女原無意自行拍攝裸露性器、私密處及自慰影片之意，係受被告引導、誘惑才進行，堪認被告確有「引誘」A女自行拍攝裸露性器、隱私部位及自慰之照片與影片供其觀覽之行為。

法官表示，被告以相同方式引誘A女自行拍攝性影像之行為，係基於同一目的，而於密切接近之時間、地點實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，在時間差距上，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，論以接續犯之單純一罪。

法官指出，本案引誘A女自行拍攝性影像之行為，對A女身心健全發展造成危害，然考量被告於本案行為時，年僅22歲，年紀尚輕，思慮不周，犯下本案，然犯後業已坦承犯行，且與A女、B男達成調解，A女及其家人同意給予被告自新之機會，可見被告已有悔意，並盡力彌補所造成之損害，是依其犯罪情節及犯後態度，其惡性並非重大不赦，就被告整體犯罪情狀以觀，認對被告縱科以法定最低度刑，客觀上猶嫌過苛，實有情輕法重之失衡而可資憫恕之處，爰依刑法第59條規定酌減輕其刑。

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