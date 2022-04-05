為請假造假岳父死亡時間 判刑1年2月、義務勞務60小時

新北地院。（資料照）

2022/04/05 13:57

〔記者王定傳／新北報導〕郭姓男子到新公司任職才6天，涉嫌竄改岳父相驗屍體證明書上的死亡時間，依此向公司請了6天喪假，詐領薪資12400元，事後該公司接到郭男前公司通知，發現他之前曾以相同理由請假發現被騙，新北地院法官審酌郭男認罪且已賠償，依行使變造公文書罪，判他1年2月徒刑，緩刑3年，並提供60小時義務勞務。

檢方調查，郭男的岳父在去年2月28日死亡，郭男則於去年3月9日到新公司擔任業務；6天後，他把岳父相驗屍體證明書上死亡時間，竄改成「壹佰壹拾年參月壹拾參日（110年3月13日）」，拿著這份造假的證明書影本向公司請喪假，3月26日又再以相同方式請假。

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該公司因此同意郭男於去年3月16日、29至31日及4月1日、4月6日請喪假，郭男則以此方式詐領6日薪資共12400元。

該公司老闆事後接獲郭男前公司人員通知，發現郭男曾以相同理由請喪假，察覺怪異，遂向郭男前公司查證郭男當時檢附的相驗屍體證明書，察覺受騙而提告；郭男在偵辦時否認犯行，檢方並不採信，依行使變造公文書及詐欺取財罪嫌起訴。

法官審理認為，郭男所為損害其公司利益，亦危害政府機關所製作公文書的公信力，甚為不該，惟念其已當庭賠償12400元，尚有悔意，因此判刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並提供60小時義務勞務。

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