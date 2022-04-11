「白狼」最遲明晚6點半報到 彰檢︰不到案就強制拘提

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，涉嫌率眾在大甲媽遶境時搶轎引發警民衝突，彰化檢方以涉嫌煽惑或教唆他人犯罪等罪嫌，發傳票通知他到案說明。（記者陳冠備攝）

2022/04/11 16:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲媽9日晚遶境彰化，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂涉嫌率眾搶轎，引發多起警民衝突，造成3名員警受傷，對此彰化地檢署昨日以涉嫌煽惑或教唆他人犯罪等罪嫌，發傳票通知張安樂明（12）日下午4點到案說明，不過張安樂一度以律師沒空為由想改期，但是彰化地檢署偵辦檢察官不同意，表示可延後到晚間6點半報到，不到案，就強制拘提。

該事件發生在9日晚間，大甲媽鑾轎通過「一級戰區」民生地下道後繼續往彰化市三民路前進，張安樂率統促黨人員出現在該路302巷前欲接轎，不過該區域仍屬警方管制區，加上警方認為他們非在接轎名冊，接轎人員也未完成造冊，不知接轎成員有無打滿3劑疫苗，雖然張安樂有攜帶「疫苗3OK卡」，還是拒絕讓他們接轎，因此爆發大規模衝突，造成彰化警分局副分局長鐘振邦等3名員警受傷，警方也依現行犯逮捕6名滋事人員。

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對此彰化地檢署立即指派蔡勝浩檢察官指揮彰化縣警察局全力偵辦，昨日訊後認蘇男、李男、固男及高男等4人涉嫌妨害公務及聚眾鬥毆等罪，訊後分別以10萬至3萬元交保，另2名是未成年，則移送少年法庭。

而事發時張安樂全程在場參與，檢方認定「有特定犯嫌涉嫌煽惑或教唆犯罪等情事」，昨日已發傳票通知相關人明日下午4點到案說明，如拒不到案，將強制拘提，不過發出傳喚命令沒多久，檢方今接到通知，張安樂以律師太忙為由要求改期，可是檢方並不同意，但同意可延後報到時間。

檢方表示，原訂傳喚到案時間為明日下午4點，不過張安樂律師因為北部有庭期，造成衝庭，而想更改報到日期，但檢方不同意，對方最後妥協希望延時至6點半前報到，檢方同意。檢方也說，縱使張未出手推擠，不過仍有涉嫌煽惑或教唆犯罪可能，因此將是傳喚及訊問重點。

「白狼」張安樂（左邊黑衣）涉嫌率眾搶轎，進而引發多起警民衝突，造成3名員警受傷。（資料照）

統促黨接轎不成進而引發衝突，警方依現行犯逮捕6名滋事人員。（資料照）

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