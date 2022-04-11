統促黨搶轎施暴 檢傳喚白狼 警查紅色勢力介入宗教遶境

大甲媽前晚遶境彰化市爆發3波暴力衝突，警方現場逮捕6人，發現全是竹聯幫地虎堂成員。（記者張聰秋翻攝）

2022/04/11 05:30

落網6人穿統促黨背心 皆竹聯幫成員

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂前晚在彰化大甲媽遶境活動，帶人搶媽祖鑾轎，爆發三波暴力衝突，造成彰化警分局副分局長鐘振邦和兩名員警掛彩，警方現場逮捕六人，發現全是竹聯幫地虎堂成員，當中多人都穿著統促黨背心制服，警政署長陳家欽昨對黑道份子撂下重話，並將追查是否有紅色勢力介入宗教遶境活動，警方依妨害公務等罪嫌將六人移送檢方，檢方則表示，本案有特定人士涉嫌煽惑、教唆犯罪，已傳喚張安樂等人到案說明。

專案小組追查，落網的六人均與統促黨有關。起先，有二十多名身穿統促黨背心的男、女和張安樂，出現在彰化市民生地下道附近，其中張安樂的李姓乾女兒在現場多次向警方「嗆聲」，他們都未依規定申請鎮瀾宮發放的「疫苗3OK卡」，卻欲闖進管制區來「接轎」，警方視為「搶轎」加以阻擋。

請繼續往下閱讀...

彰檢：本案有特定人士 涉嫌教唆犯罪

彰化檢方表示，本案有特定人士涉嫌煽惑、教唆犯罪，檢察官昨已發出傳票通知相關人到案說明，如拒不到案，將強制拘提。

據了解，檢方傳喚對象為張安樂及其李姓乾女兒，李女不但是竹聯幫地虎堂堂主之妻，也是統促黨嬴政黨部主委。

針對此一暴力事件，陳家欽昨慰問受傷官警，並對黑道份子撂下重話，強調將由刑事局、彰縣及中市警察局組成專案小組，對首謀、在場助勢滋事違法成員，一個都不放過，至於是否有紅色勢力介入宗教遶境活動？將是偵辦重點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法