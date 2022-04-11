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    否認搶轎 「白狼」張安樂︰檢調不要有顏色 明向彰檢說明

    「白狼」張安樂今天在新港鄉公所開記者會，否認搶轎、是發生背心爭議。（記者王善嬿攝）

    「白狼」張安樂今天在新港鄉公所開記者會，否認搶轎、是發生背心爭議。（記者王善嬿攝）

    2022/04/11 15:06

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕統一促進黨總裁「白狼」張安樂9日在彰化市欲率眾搶轎導致衝突，張安樂今天在新港鄉公所前開記者會表示，彰化民生地下道都是由該黨嬴政黨部榮譽主委吳金虎迎接媽祖鑾轎，準備離開管制區再交接給他，他在管制區外、身著唐裝接轎，雖旁邊黨員身穿背心，但不是由他們接轎，一旁也有民進黨的人穿著背心，此次是背心爭議而非搶轎；至於彰化地檢署傳喚12日下午4點前到案說明，張安樂今表示，因律師沒空，預計明下午6點半會去說明。

    針對搶轎、政黨色彩濃厚等指控，張安樂表示，每次大甲媽祖遶境，總統蔡英文等政治人物、民意代表都會來扶轎，且歷年的傳統，地方角頭都會在民生地下道接轎，今年在管制區內，鎮瀾宮董事長顏清標已經將轎交給吳金虎，吳金虎接到轎再交給他，「何來搶轎」？而且他已打過3劑COVID-19疫苗，新港鄉衛生所可以證明，新港奉天宮也發給他「大甲媽祖遶境進香證」。

    針對統促黨夫人嬴政黨部主委李家葳與警方發生衝突，張安樂反指警方暴力對待李家葳及其子女，張安樂說，當時看到警方針對李家葳、強制驅散李，還使用電擊棒等，李的女兒、女兒的男朋友等人看到上前搶救，都被警方壓制，警方還以組織犯罪、違反防疫規定等要辦他們，彰化地檢署也配合，真是天大的笑話。

    至於彰化警方提到，接轎團體名冊並沒有穿著背心的統促黨成員，張安樂說，以前沒有這些規定，後來與警方協調，進入管制區的要列名冊，非管制區不用，他在管制區外就不需要造冊。

    張安樂今也強調，沒有甚麼紅色勢力，希望檢調、警方「色盲」，只看做甚麼事情，不問紅、藍、綠色。

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