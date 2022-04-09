為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    白狼帶隊「搶轎」爆衝突！多名員警受傷 警逮鬧事6人

    大甲媽祖鑾轎今晚遶境彰化市行經三民路、永安街口時，統促黨「白狼」張安樂接轎時與警方爆發嚴重衝突。（記者湯世名翻攝、資料照；本報合成）

    大甲媽祖鑾轎今晚遶境彰化市行經三民路、永安街口時，統促黨「白狼」張安樂接轎時與警方爆發嚴重衝突。（記者湯世名翻攝、資料照；本報合成）

    2022/04/09 22:06

    〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽祖鑾轎今晚遶境彰化市行經三民路、永安街口時，統促黨「白狼」張安樂接轎時與警方爆發嚴重衝突，現場辣椒水狂噴，警方出動電擊槍，逮捕6人，多名員警受傷送醫。彰化警分局長王國峯與張安樂對嗆，強調張安樂穿政黨制服有政治色彩，禁止接轎，張安樂則回嗆鎮瀾宮有同意讓他們接轎，為何警方卻禁止？

    大甲媽傍晚在彰化市彰新路時曾爆發第一波衝突，宮廟人員與陣頭疑因噴辣椒水爆發肢體衝突，所幸迅速被警方化解。晚間8點5分通過民生地下道時原本一片祥和，不料，媽祖鑾轎行經三民路與永安街口時，在現場等候的「白狼」張安樂穿著統促黨制服準備接轎，警方當場喝斥禁止，爆發衝突。

    現場數十名陣頭人員對警方叫囂，推擠彰化警分局副分局長鐘振邦，警方不甘示弱拿出電擊槍，將陣頭人員壓制在地，大聲喝斥「後退」。期間有人對員警丟礦泉水，警方以優勢警力出擊，當場逮捕鬧事6人，有1名民眾暈眩送醫治療，但員警也有多人掛彩，警方見情況失控立即噴辣椒水，現場才冷靜下來，但仍有多人持續叫囂。

    彰化警分局長王國峯與張安樂對嗆，他說，張安樂在管制區外高喊為何不能進入，但彰化分局早在4月1日就已經公告，因為疫情會有危險，要打滿3劑疫苗才能獲准進入。警方也讓張安樂進管制區，他卻穿著政黨的制服，政黨活動不能介入廟會活動，早在遶境之前就已經跟沿線宮廟團體溝通過，今晚卻一群人穿著政黨背心，要做類似搶轎行為，更推擠彰化警分局長副局長鐘振邦，警方依法逮捕6人。

    張安樂則說，要不要讓他們接轎是鎮瀾宮的事情，不是警方的事，且為何不能穿政黨背心接轎？他們絕對不能接受。

    大甲媽鑾轎晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突前，統促黨「白狼」張安樂 （左）接轎時與彰化警分局長王國峯（右）對嗆。 （記者湯世名翻攝）

    大甲媽鑾轎晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突前，統促黨「白狼」張安樂 （左）接轎時與彰化警分局長王國峯（右）對嗆。 （記者湯世名翻攝）

    大甲媽晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突，4人遭逮。 （記者湯世名翻攝）

    大甲媽晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突，4人遭逮。 （記者湯世名翻攝）

    大甲媽晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突，多名員警受傷送醫。 （記者湯世名翻攝）

    大甲媽晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突，多名員警受傷送醫。 （記者湯世名翻攝）

    大甲媽晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突，4人遭逮，1名民眾暈眩送醫。 （記者湯世名翻攝）

    大甲媽晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突，4人遭逮，1名民眾暈眩送醫。 （記者湯世名翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「一級戰區」安啦！ 大甲媽5分鐘通過彰化民生地下道
    2022/04/09 21:48

    「一級戰區」安啦！ 大甲媽5分鐘通過彰化民生地下道
    2陣頭廟前格鬥 警車竟遭偷開衝進現場原因曝光
    2022/04/09 20:58

    2陣頭廟前格鬥 警車竟遭偷開衝進現場原因曝光

    資深藝人曝：我靠這款瘦腰了！
    大甲媽格鬥賽開打！ 彰化市遶境爆發肢體衝突
    2022/04/09 19:45

    大甲媽格鬥賽開打！ 彰化市遶境爆發肢體衝突
    大甲媽遶彰市 彰縣1/4警力部署民生地下道防鬥毆
    2022/04/09 18:22

    大甲媽遶彰市 彰縣1/4警力部署民生地下道防鬥毆

    全台最重磅重劃區 稀有頂級地段搶先收藏
    砰砰砰！起馬炮3響 大甲媽祖9天8夜遶境起駕
    2022/04/09 05:55

    砰砰砰！起馬炮3響 大甲媽祖9天8夜遶境起駕
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播