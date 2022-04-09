白狼帶隊「搶轎」爆衝突！多名員警受傷 警逮鬧事6人

大甲媽祖鑾轎今晚遶境彰化市行經三民路、永安街口時，統促黨「白狼」張安樂接轎時與警方爆發嚴重衝突。（記者湯世名翻攝、資料照；本報合成）

2022/04/09 22:06

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽祖鑾轎今晚遶境彰化市行經三民路、永安街口時，統促黨「白狼」張安樂接轎時與警方爆發嚴重衝突，現場辣椒水狂噴，警方出動電擊槍，逮捕6人，多名員警受傷送醫。彰化警分局長王國峯與張安樂對嗆，強調張安樂穿政黨制服有政治色彩，禁止接轎，張安樂則回嗆鎮瀾宮有同意讓他們接轎，為何警方卻禁止？

大甲媽傍晚在彰化市彰新路時曾爆發第一波衝突，宮廟人員與陣頭疑因噴辣椒水爆發肢體衝突，所幸迅速被警方化解。晚間8點5分通過民生地下道時原本一片祥和，不料，媽祖鑾轎行經三民路與永安街口時，在現場等候的「白狼」張安樂穿著統促黨制服準備接轎，警方當場喝斥禁止，爆發衝突。

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現場數十名陣頭人員對警方叫囂，推擠彰化警分局副分局長鐘振邦，警方不甘示弱拿出電擊槍，將陣頭人員壓制在地，大聲喝斥「後退」。期間有人對員警丟礦泉水，警方以優勢警力出擊，當場逮捕鬧事6人，有1名民眾暈眩送醫治療，但員警也有多人掛彩，警方見情況失控立即噴辣椒水，現場才冷靜下來，但仍有多人持續叫囂。

彰化警分局長王國峯與張安樂對嗆，他說，張安樂在管制區外高喊為何不能進入，但彰化分局早在4月1日就已經公告，因為疫情會有危險，要打滿3劑疫苗才能獲准進入。警方也讓張安樂進管制區，他卻穿著政黨的制服，政黨活動不能介入廟會活動，早在遶境之前就已經跟沿線宮廟團體溝通過，今晚卻一群人穿著政黨背心，要做類似搶轎行為，更推擠彰化警分局長副局長鐘振邦，警方依法逮捕6人。

張安樂則說，要不要讓他們接轎是鎮瀾宮的事情，不是警方的事，且為何不能穿政黨背心接轎？他們絕對不能接受。

大甲媽鑾轎晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突前，統促黨「白狼」張安樂 （左）接轎時與彰化警分局長王國峯（右）對嗆。 （記者湯世名翻攝）

大甲媽晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突，4人遭逮。 （記者湯世名翻攝）

大甲媽晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突，多名員警受傷送醫。 （記者湯世名翻攝）

大甲媽晚間遶境彰化市爆發嚴重衝突，4人遭逮，1名民眾暈眩送醫。 （記者湯世名翻攝）

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