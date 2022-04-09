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    恐怖情人！不滿女友打麻將 男子竟吊死她的紅貴賓

    郭姓男子不滿同居女友，竟將其飼養的紅貴賓犬吊死。（動保處提供）

    郭姓男子不滿同居女友，竟將其飼養的紅貴賓犬吊死。（動保處提供）

    2022/04/09 18:25

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市動物保護防疫處7日受理民眾通報，五股區郭姓男子因不滿同居女友打麻將，竟將女友女兒所飼養的無辜紅貴賓犬「麻吉」活活吊死出氣，動保處即時通報動保警察共同調查，全案依虐殺動物致死罪嫌，函送地檢署偵辦，動保處同時通報社會局比對高風險家庭並介入關懷。

    動保處表示，於7日晚間接獲民眾報案，五股區有飼養犬隻遭人吊死，動保處不敢大意，隨即會同警察前往調查，涉嫌吊死狗的郭姓男子已不在現場，飼主為郭嫌同居女友的女兒，並提供嫌犯平日威脅母親的line對話，8日凌晨至當地德音派出所製作證人筆錄，警察隨即約談郭嫌到派出所做筆錄，郭嫌坦承因為情緒失控，所以把同居女友女兒養的狗吊起來虐殺洩憤。

    動保處副處長黃嘉文指出，郭嫌將女友女兒的愛犬「麻吉」吊死，殘暴手段恐對人也有造成傷害之虞，動保處已同時通報社會局列入高風險家庭，並介入關懷，同時將郭姓男孫列入禁止飼養寵物名單，並要求參加動物保護講習，

    黃嘉文表示，寵物是家人，不應被利用來情緒勒索，虐待動物致死已涉及刑責，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科最高200萬元罰金，呼籲民眾切勿一時衝動，造成無法彌補結果。

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