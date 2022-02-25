不倫戀「最後一夜」血直流！越配出軌同鄉小王 險釀雙屍命案

廖姓女子被同鄉情夫殺傷，在窗台呼救，血跡從4樓往下流，令人怵目驚心。（資料照）

2022/02/25 09:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕廖姓越南籍女子嫁來台灣，卻跟同鄉的黃姓男子發生不倫戀，廖女想結束這段感情回歸家庭，黃男自認在異鄉語言不通，廖女離去會讓他「頓失依靠」，於是他趁兩人的「最後一夜」，拿刀殺傷廖女再自戕，幸兩人送醫後挽回一命，黃被依殺人未遂罪判刑6年，民事部分還要賠178萬。

判決指出，廖女嫁來台灣多年，2020年3月，她出面在林園區租下一間套房，成為她和同鄉黃姓男子的「愛的小窩」；不料，兩人同居沒幾天，廖女就起了分手念頭，同月17日晚間10點，她向黃男表白，過了兩人的「最後一夜」，她打算回歸夫家，不想再跟黃男有所糾葛。

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18日上午，黃男想到自己隻身在台，語言不通，常需仰廖女協助對外溝通，自己又欠下債務無力償還，廖女的離去，讓他感覺頓失依靠，自認已走投無路，於是趁廖女熟睡時，拿水果刀打算先殺廖女再輕生。

廖女在睡夢中被黃男拿水果刀劃傷頸部後驚醒，看到黃男自戕，廖女全身是血在窗邊呼喊「救命喔！救命喔！裡面有人在自殺，快幫我們報警」，還不停用被單擦拭流出的血，沾血的被單和血跡從4樓往下流，令人怵目驚心。

路人見狀後報警將兩人送醫急救後挽回性命，高雄地院審理時，黃男辯稱自己沒有要殺廖女，是他自殺時廖女阻擋他，雙方拉扯時刀子不慎劃傷廖女，但法官根據廖女臉、頸部的傷口又深又大，不像是被誤傷，廖女也堅稱自己是被黃男殺傷，因此不採信黃男說詞，依殺人未遂罪判黃男徒刑6年，執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴。

廖女被砍殺後惡夢不斷，加上傷重長達1年無法工作，她向黃男另提民事求償178萬元，已萬念俱灰的黃男對金額不爭執，法官全數照准，判黃男應賠這筆金額，可上訴。

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