不倫戀變調殺死紙廠老闆娘 計程車司機無期改判15年

2019-06-06 18:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕計程車司機黃明敏，與已婚的鍾姓紙廠老闆娘有婚外情，他懷疑鍾女另結新歡，去年3月13日持刀闖入紙廠辦公室，刺殺鍾女後跳入排水溝被捕，台中地院一審依殺人罪判處無期徒刑，他不服判決上訴二審，台中高分院認為，他被警方逮捕後的第一時間就有悔意，一再哽咽、哭泣，對自己行為感到後悔，雖未賠償鍾女家屬，但已對家屬致歉，有悔意且態度尚佳，改判15年，可再上訴三審。

判決書指出，黃明敏與已婚的鍾女，是多年婚外情的男女朋友，鍾女常拿錢給黃男花用，黃男卻於去年2、3月間，懷疑鍾女另結新歡，萌生玉石俱焚之意，於去年3月13日下午，開車從台南市鹽水區的住處，來到鍾女與丈夫一起經營的紙廠，持水果刀等凶器殺害莊女，隨即跳入大排水溝，被馳抵的員警逮捕。

台中地院一審時，他坦承殺人，但宣稱自己罹患精神病，醫院鑑定卻顯示，他犯案時並無「精神病性行為」，一審依殺人罪判處無期徒刑，黃男不服判決上訴二審，堅稱自己罹患精神疾症，辨識行為違法的能力降低，應給予減刑。

台中高分院認為，黃男行凶前後心智正常，辨識行為違法的能力並未降低，醫院也鑑定他沒有「精神病性行為」，不過，一審忽略了黃男自己因婚外情而離婚，家庭破碎而有所不甘，萌生玉石俱焚的殺意，且於犯後坦承犯行，於犯案現場見鍾女失去意識，促請在場的吳姓員工先救鍾女，黃男被捕後第一時間，於醫院接受警察偵訊時，也一再哽咽哭泣，對自己行為感到後悔，另外，黃男在一審與二審的最後陳述時，也向鍾女的家屬表示歉意，犯後有明顯悔意，態度尚佳，撤銷一審無期徒刑的判決，改判15年，可上訴三審。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法