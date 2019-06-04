揮刀37秒奪2命、1重傷 凶手判賠重傷者74萬

2019-06-04 12:13

〔記者王定傳／新北報導〕綽號「檸檬」的31歲男子李銘鴻去年4月間持刀刺傷游姓男子後，同年6月，在談判和解事宜時，又拿摺疊刀揮舞、刺殺，短短37秒內，刺死游男胞弟及洪姓男子，並導致李姓男子重傷，傷者李男提出求償，新北地院審理後判李銘鴻賠償傷者74萬餘元，可上訴。

本案發生於去年4月23日，李銘鴻幫黃姓好友打電話給謝姓男子，討論怎麼拿回黃男女友遺落在謝男汽車上的錢包，卻因講話口氣問題起爭執，雙方見面後，李銘鴻直接下車質問：「誰在電話中講話口氣不好？」隨即持摺疊刀刺向謝男的朋友游男，導致他手部受傷。

同年6月8日，謝、黃2人準備談判和解事宜時，因傷者游男的弟弟要求查看黃男包包內有無危險物品，過程中疑有金屬物品掉出，謝男見狀以為對方帶刀，因而與黃男發生拉扯。

李銘鴻見狀想幫黃男解圍，卻持摺疊刀朝李姓男子、洪男及游男胞弟3人的腹部、胸部、頸部刺殺，短短37秒，造成2人死亡1重傷慘劇；本案刑事部分，新北地院一審今年3月間，依殺人及殺人未遂罪，判李銘鴻無期徒刑。

遭刺中腹部受傷的李男提出84萬餘元求償，對此，李銘鴻說他深感抱歉，但他仍在羈押中無力賠償；法官審理後判李銘鴻賠償傷者醫療及相關支出費用、看護費、律師費及精神慰撫金共74萬餘元。

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