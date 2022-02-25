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    恐怖情人揚言到醫院潑硫酸 金門檢警跨海逮捕

    金門檢方「醫療暴力零容忍」，指揮警方跨海新竹縣逮捕涉嫌揚言到醫院潑硫酸的黃姓男子。（資料照片　記者吳正庭攝）

    金門檢方「醫療暴力零容忍」，指揮警方跨海新竹縣逮捕涉嫌揚言到醫院潑硫酸的黃姓男子。（資料照片　記者吳正庭攝）

    2022/02/25 16:47

    〔記者吳正庭／金門報導〕衛生福利部金門醫院李姓員工疑遭前男友黃姓男子1日數十通電話恐嚇，甚至揚言對醫護不利，要到醫院潑硫酸，金門地檢署據報，火速啟動「醫療暴力聯繫平台」，昨天指揮金門警方跨海至新竹縣將黃男拘提到案，以涉犯恐嚇及家庭暴力防治法等罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

    金門地檢署今天表示，2月23日接獲通報，金門醫院1名李姓員工與黃男有感情糾紛，黃男日前曾在金門醫院附近盯哨，造成醫護人員恐慌，檢察長戴文亮獲悉後立即啟動「醫療暴力聯繫平台」，檢察官席時英指揮金門縣警察局金湖分局蒐證，2月24日上午搭機至新竹縣湖口鄉，將黃男拘提到案，在其新竹住家及辦公室查扣犯罪用行動電話及筆記型電腦各1台。

    檢方調查，黃男與被害人李女之前為同居男女朋友，黃對被害人曾有家暴情形，法院已經核發保護令，禁止對被害人有身體、精神上或經濟上不法侵害行為及騷擾行為，黃男不滿李女逐漸疏遠，甚至拒接電話，最近從台灣本島撥打電話至金門醫院，每天撥打數十通電話，影響醫療門診正常運作，造成醫院人心惶惶。

    檢方指出，黃男所為不僅嚴重危害醫護人員安全，更影響民眾就醫權利，指示警方火速蒐證，跨海將被告拘提到案，還給金門醫院醫護人員安全上班環境，也阻止被害人遭受危害。

    檢察長戴文亮說，保護醫護人員安全、建立安全醫療環境、維護民眾使用醫院權利，是全民共識。對於醫療暴力案件一定積極查辦、嚴懲，落實醫療暴力零容忍。

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