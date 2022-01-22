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    恐怖女王蜂 誣告想分手男友販毒

    黃格格被認為是地方上頭痛人物。（資料照）

    黃格格被認為是地方上頭痛人物。（資料照）

    2022/01/22 05:30

    拍照編證據舉發 檢方偵辦中

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕被控縱火釀成城中城重大死傷火警的黃格格，行徑有如恐怖情人！全案的遠因是，她懷疑男友郭清文與前女友暗通款曲，常為此爭吵，郭與黃女才交往兩個月就受不了她不斷的糾纏、威脅、恐嚇等情緒勒索，有意疏遠提分手，黃格格愛恨交織下，竟教唆小弟上警局誣告郭清文販毒，黃女甚至用手機拍下他們平時在城中城泡茶、喝酒的小房間，跟警方密報說「這裡就是販毒地點」；誣告販毒案由高雄地檢署分案偵辦中。

    除了指控男友販毒，檢警追查城中城大火案、詳細過濾黃格格的背景時，發覺她常年混跡高雄鹽埕區，個性潑辣，愛當大姊頭，且前科累累，不但養了一批未成年小弟，還常在街頭結伴生事，是地方上的頭痛人物。

    檢警指出，早在二○一一年十二月，跟著黃女混跡街頭的李姓少女，因無照騎黃格格的機車撞壞路旁汽車，黃帶著一票少年到李家協商汽、機車賠償事宜時，因雙方無共識，黃女竟教唆郭姓和薛姓少年，到李家門口丟汽油彈。

    郭、薛聽從指示到李家門口丟汽油彈後，火舌瞬間竄燒，幸著彈點是磨石地板，沒燒到易燃物，鄰人發現後趕緊用滅火器撲滅，未釀成傷亡，黃格格因這件案子被依恐嚇危害安全罪判刑七月。

    服勞役時還對督導大小聲

    除了教唆縱火，黃女還有傷害、妨害自由、毀損等多項前科，甚至因酒駕被判服勞役折抵刑期時，在工作現場也敢對督導大小聲，以及工作態度懶散，被督導建請檢方日後不要再准她易服勞役。

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