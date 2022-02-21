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    分手後…前女友10度砸車、潑漆、縱火 前男友嚇壞每天提心吊膽

    王女到前男友住宅潑汽油準備縱火。（民眾提供）

    王女到前男友住宅潑汽油準備縱火。（民眾提供）

    2022/02/21 12:50

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區一對情侶去年分手，王姓女子懷疑林姓男友有第三者介入，半年來9度到林男住砸車、潑漆，林男10月間申請保護令，本月19日玩過火了，竟然到林宅潑汽油縱火，過程中差點引火自焚，林男親友在社群網站po文質疑「保護令對恐怖情人來說只是一張紙嗎?」

    林園分局當天偵訊王女，依公共危險、違反保護令罪嫌將她送辦，警方表示，王女領有身心障礙手冊，今天再約談52歲王姓女子，建請預防性覊押及強制治療。

    林男的親友在社群網站po文，指稱王女與林男曾為男女朋友，分手後王女多次到其住宅潑漆、砸車，林男申請保護令以保護居家安全，但王女完全無視保護令繼續砸車、潑漆，日前又到林男住宅縱火，所幸鄰居及時發現報警，否則後果不堪設想，難道被害者只能每天提心吊膽過日子嗎?

    林園分局指出，王女19日夜間2時6分到大寮區信義路林宅潑汽油縱火焚燒紗門，由消防隊撲滅火勢，經調閱監視器為王女所為，當天清晨5時37分將王女查獲到案，訊後依法偵辦。

    警方指出，王女與林男於去年8月間分手後，王女多次到林宅砸車、潑漆，林男於10月間申請保護令，但王女持續潑漆、砸車，每次犯案後隨即離開現場，林男亦提出毀損告訴，未料這次犯下縱火案。警方表示，王女每次都是酒後犯案，且有身心困擾，因而今天建請預防性羈押。

    王女今天在派出所怒控林男欺騙她，情緒仍將相當激動，警方將進一步釐清。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    王女縱火後差點引火自焚，犯案後快步離去。（民眾提供）

    王女縱火後差點引火自焚，犯案後快步離去。（民眾提供）

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