車床工廠倉庫晚上變天九牌賭場 工人加班把風

新北市顏姓男子以五股一間工廠當掩護，暗夜在二樓大開天九牌賭場。（記者吳仁捷翻攝）

2022/04/07 15:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕顏姓男子在新北市五股一間廠房樓上大開天九牌賭場，新北刑大接獲情資，持搜索票前往取締，赫見20坪的工廠內擠滿40人，7名賭客擔心被逮，還逃竄到隔壁公寓，警方查獲抽頭金、賭資23萬餘元、賭具、監視器等證物，全案依賭博罪嫌送辦。

警方調查，45歲顏姓男子以五股區成泰路二段一處車床廠房做掩護，深夜在廠房二樓大開天九牌賭場，還找來工廠林姓員工等5人把風、清注，警方接獲檢舉，指稱該工廠入夜後人聲鼎沸，疑有不法，警方蒐證一個月，確定其中開設賭場，聲請搜索票取締。

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新北市刑大偵四隊、保安大隊霹靂小組6日深夜攻堅，進入賭場時，還有幾名賭客逃竄到隔壁公寓，但都被警方逮回，逮捕顏男、林姓員工共6嫌，34名賭客，查扣賭資、5萬元抽頭金、賭具天九牌、骰子、帳單、帳冊、無線電、點鈔機、監視器等證物，全案依賭博罪移送新北地檢署偵辦；賭客依社會秩序維護法裁罰。

刑大副大隊長張俊明表示，顏嫌經營賭場，以廠房作為掩護，雇請林姓員工等5人擔任清注、司機、把風等職，無視疫情升溫擴散，大肆招攬賭客聚賭，現場還準備口罩、酒精供賭客消毒，無視疫情升溫，群聚恐釀成疫情擴散等險境。

新北市刑大將顏嫌等6名賭場犯嫌、34名賭客帶回偵辦。（記者吳仁捷翻攝）

警方查扣賭資、抽頭金。（記者吳仁捷翻攝）

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