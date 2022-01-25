天九牌賭場開3天就被抓 賭客驚見17歲學子

警方在天九牌職業大賭場中驚見未成年的17歲賭客。（記者徐聖倫翻攝）

2022/01/25 14:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕疫情期間民眾在年節時多未安排出遠門，不少不肖份子看中此時機開設賭場，欲在農曆年海撈一票。新北市刑警大隊掌握情資，昨凌晨前往蘆洲區某民宅查緝，順利破獲由38歲高姓男子經營的天九牌職業大賭場，並扣下抽頭金9萬、賭資18萬。訝異的是，查獲的賭客中，最年輕的竟然只有17歲，見年輕學子沉淪讓警方搖頭。

據了解，高嫌有多起賭博前科，多混跡於三重、蘆洲一帶，平時就以非法博弈為業，時常出入警局。警方日前接獲線報，得知蘆洲區九芎街有大賭場隱身民宅，經過多日蒐證，確定線報的民宅有多名不明人士出入，警方集齊證據持搜索票前往埋伏。

請繼續往下閱讀...

24日凌晨警方出擊，順利破獲高嫌經營的天九牌職業大賭場，高嫌當下即向警方表示，才開3天就被抓有夠倒楣。警方除了扣下抽頭金、賭資，另也扣下賭具天九牌、骰子、監視器、帳本、點鈔機等多項證物。而這個賭場的賭客年紀最長的有63歲，最小的則未成年僅17歲。

警方說，高嫌也怕疫情，現場準備了不少口罩、酒精等防疫物資，但疫情逐漸升溫，高嫌經營賭場群聚，無異於引火自焚。高嫌向警方供稱，他使用手機通信軟體call客，本想在年節賺一筆，沒想到才開3天就被抄。訊後，警方將高嫌及其員工共2人依賭博罪嫌送辦，另29名賭客則依違反「社會秩序維護法」裁罰。

警方扣下抽頭金、賭資、賭具天九牌等多項證物。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法