服飾業受疫情影響生意慘 她竟動歪腦筋改經營天九牌賭場

警方搗破天九牌賭場。（記者王冠仁翻攝）

2022/01/23 19:47

〔記者王冠仁／台北報導〕原本經營服飾買賣的陳姓女子，因為受到疫情影響、生意慘淡，她被錢逼急，竟異想天開認為經營天九牌賭場好賺；她向朋友商借場地，再於出入口處架設監視器躲避警方追查，還提供飲料食物招攬賭客。但由於陳的場子生意太好，引來警方注意，警方登門查緝一舉逮捕陳與2名員工、23名賭客。

警方調查，60多歲的陳姓女子原本在台北經營服飾買賣，但這兩年來受到疫情影響，生意大受打擊，她坐吃山空、入不敷出。她被錢逼急竟動起歪腦筋，認為經營天九牌賭場好賺，於是向友人借場地，將賭場設在台北市延平北路五段一處民宅內。

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陳為了招攬顧客，不僅在現場提供飲料、食物，連現場使用的籌碼，都印有鳳梨等招財字樣或圖案，還在門口架設監視器躲避警方查緝。

據了解，陳經營的賭場坪數不小，賭客只要贏錢她就抽取百分之二當作抽頭金，陳在本月初開張，打算趁農曆春節前大賺一筆，但因為生意太好遭警方盯上。

警方日前登門查緝，在現場逮捕陳與2名員工，還有23名賭客，並查扣賭資24600元、抽頭金2200元、天九牌1副、骰子60顆、籌碼440片、監視器鏡頭4支、監視器螢幕與主機、點鈔機等。警方最後將陳與員工依賭博罪嫌送辦，23名賭客依社會秩序維護法裁處。

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